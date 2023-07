20 milioni a stagione per Chiesa: la Juventus ha saputo tutto

Calciomercato Juventus, 20milioni all’anno per Chiesa: i bianconeri hanno saputo tutto e c’è pure la risposta del giocatore

Ad un certo punto di questa estate sembrava che Chiesa dovesse salutare quasi certamente la Juventus. Adesso le cose si sono un poco calmate con la sensazione che il giocatore rimarrà ancora in bianconero con il sacrificato, unico, che dovrebbe essere Dusan Vlahovic. Vedremo.

In ogni caso, Chiesa, rimane sul mercato: qualora dovesse arrivare un’offerta importante verrebbe presa in considerazione sia dalla società sia dal giocatore che, però, secondo quanto riportato da TuttoSport, un segnale lo avrebbe già mandato, rifiutando un’offerta di 20milioni di euro all’anno dall’Arabia Saudita, precisamente dall’Al Ahli.

Calciomercato Juventus, la risposta di Chiesa

Tanti, tantissimi soldi, ma un campionato che nonostante sia stravolgendo tutto, non affascina per nulla. Sarà evidentemente per questo motivo che Chiesa ha deciso di rispedire al mittente questa cifra: per guardare a quella che potrebbe essere una pensione anticipata ci sarà tempo. Discorso diverse, ovviamente, verrà fatto qualora dovessero arrivare delle offerte di qualche club inglese.

In quel caso, ovviamente, anche lui si potrebbe sentire stimolato dalla situazione e potrebbe decidere di prendere una decisione diversa da quella che è stata recapitata a quegli arabi che hanno così tanti soldi che non sanno evidentemente come spenderli. Insomma, se come detto prima la sensazione è che possa rimanere, il mercato è così variabile che tutto potrebbe cambiare in maniera veloce. Per il momento però questa è la scelta.