La vittoria non basta, tifosi disperati: “Via dalla Juventus”

Juve-Real Madrid, la partita che chiude la tournée bianconera negli Stati Uniti è iniziata con una sorpresa nella formazione.

L’ora tarda, l’1:30, non ha certo fermato numerosi tifosi della Juventus che hanno voluto seguire in tv l’amichevole di lusso che ha opposto la compagine bianconera al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Lo stadio di Orlando è il teatro della sfida e Massimiliano Allegri ha presentato subito alcune novità in formazione rispetto alla sfida di quasi una settimana fa contro il Milan. E la sorpresa più sorprendente riguarda l’inserimento, nel trio difensivo, di Alex Sandro. Proprio lui, il difensore brasiliano che alla fine di maggio è stato protagonista di una vicenda che ha suscitato non poche polemiche.

L’esterno brasiliano, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, ha visto rinnovato automaticamente il suo accordo con la società bianconera per un altro anno, comprensivo del suo elevato ingaggio, pari a 6,5 milioni di euro netti. Un rinnovo che è diventato automatico al raggiungimento di un numero prestabilito di partite. Un caso che ha inasprito i già tesi rapporti tra la tifoseria bianconera e il difensore brasiliano.

Vederlo ora in campo, titolare nella difesa a tre della Juventus, non ha fatto piacere a molti.

Juve-Real Madrid, gioca Alex Sandro

La partita è iniziata ed Alex Sandro si mette subito in luce partecipando all’azione che porta all’immediato vantaggio della Juventus con Moise Kean.

La partita va avanti e il centrale brasiliano è sempre un osservato speciale. Al termine dell’incontro, però, nonostante la convincente vittoria della formazione di Allegri, il popolo social della Juventus si scatena contro Alex Sandro. Riemergono tutti i rancorosi commenti figli di quel rinnovo automatico che nessuno voleva, cui si aggiungono tutte le note stonate osservate, ed evidenziate, durante l’incontro con il Real Madrid.

E c’è chi ritorna sul tema caro del contratto: “Alex Sandro sta rubando i soldi di ingaggio da 7 anni, ma cosa apprettano a mandarlo via?” E chi trema al solo pensiero di rivederlo sulla corsia di sinistra “a compiere sciagure“. Alex Sandro via dalla Juventus ha sostituito per un po’ l’Allegri out. C’è poi chi evidenzia “come “il tecnico voglia cedere Dusan Vlahovic e tenere Alex Sandro“. Arrivano anche i consigli per Giuntoli. “Se arriva un’offerta di €1 per Alex Sandro vedi di accettarla“.

Come sia volatile la passione dei tifosi lo si comprende da alcuni messaggi che uniscono Alex Sandro all’ex capitano Leonardo Bonucci: “Alex Sandro non può circolare neanche in serie B, sta messo peggio di Bonucci“. Ecco quindi che il difensore brasiliano della Juventus è diventato il nuovo obiettivo dei tifosi bianconeri che, sperano, quasi più di Giuntoli, che lasci al più presto la Juventus e il suo ricco ingaggio.