Documenti preparati, bye bye Vlahovic: accordo chiuso a 80 milioni

Calciomercato Juventus, l’intreccio che coinvolge anche il futuro di Dusan Vlahovic non può passare inosservato: intesa raggiunta.

Quella che tra poche aprirà definitivamente i battenti sarà una settimana di calciomercato molto intensa per la Juventus. A cominciare dalla questione legata al reparto offensivo bianconero, si prospettano giornate importantissime nelle quali Giuntoli proverà a chiudere quella trattative, imbastite da tempo, che finora non hanno portato a sbocchi risolutivi.

In tutto questo le attenzioni dell’area mercato della ‘Vecchia Signora’ saranno rivolte soprattutto sulla possibile staffetta Vlahovic-Lukaku. Con l’attaccante del Chelsea un’intesa di massima è già stata trovata sulla base di un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Manca, però, la fumata bianca tra i due club. La Juventus, disposta ad intavolare con i Blues uno scambio con Vlahovic, ha per adesso rispedito al mittente le proposte avanzate dai londinesi, che non hanno ancora sciolto le riserve sul numero 9 di ‘Madama’.

Calciomercato Juventus, niente Psg per Vlahovic: accordo raggiunto per Ramos

Accostato con forza nelle scorse settimane anche al Paris Saint Germain, Vlahovic salvo clamorosi colpi di scena non approderà in Ligue 1. I parigini, infatti, hanno praticamente raggiunto l’accordo definitivo con il Benfica per l’acquisto del bomber Gonçalo Ramos. L’intesa verbale è stata trovata sulla base di una valutazione complessiva da 80 milioni di euro, comprendente una parte fissa di 65 milioni di euro a cui aggiungere dei bonus da 15 milioni.

Come evidenziato da Sky, i documenti per ufficializzare l’operazione sono già stati preparati. L’affare è stato impostato in prestito con riscatto obbligatorio nel corso della prossima stagione. In questo modo lo sbarco di Ramos al Psg non andrà ad impattare sul prossimo bilancio semestrale dei neo Campioni di Francia, che devono risolvere la grana Mbappé. Le visite mediche sono state programmate nei prossimi giorni.