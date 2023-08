La Juventus vende Vlahovic e impacchetta lo scambio: il ‘3 x 1’ è clamoroso

Ci stiamo avvicinando all’inizio del campionato ma per la Juventus sono sempre le vicende di calciomercato a tenere banco in questa fase.

L’obiettivo stagionale è stato fissato, ed è quello di riuscire a vincere il prossimo scudetto, riportando così il tricolore a Torino. Per farlo però ci sarà la necessità di fare degli investimenti importanti in questa settimana, accontentando le richieste dell’allenatore Massimiliano Allegri.

I bianconeri sanno benissimo che prima di poter pensare agli acquisti devono riuscire a cedere altrove quei giocatori che non rientrano nei piani tattici del club. A questa Juventus servono rinforzi, non soltanto in attacco ma anche nelle altre zone del campo. Ci sarà tempo comunque fino alla fine del mese per definire l’organico che andrà ad affrontare la stagione che è appena iniziata. Nella quale i tifosi bianconeri sperano che la loro squadra del cuore possa riuscire a centrare tutti i traguardi.

Juventus, il Bayern vuole Vlahovic: proposta clamorosa

Al momento per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli la priorità è quella di riuscire a chiudere l’affare Lukaku ma anche quella di riuscire a portare alla corte del tecnico livornese un centrocampista di spessore internazionale. Con una pista clamorosa che potrebbe aprirsi tra Torino e Monaco di Baviera.

Secondo infatti quanto riportato da Tuttosport, i piani del Bayern dopo il no incassato per Kane sono pronti a cambiare. Con Tuchel che avrebbe richiesto Dusan Vlahovic per il suo attacco. Ipotesi che non dispiacerebbe alla Juventus, tanto più che i tedeschi sul piatto metterebbero, oltre ad una quota in denaro, anche i cartellini dei centrocampisti Gravenberch e Goretzka. Giocatori graditi ad Allegri. Con i milioni in arrivo poi si andrebbe a bussare alla porta del Chelsea chiudendo l’affare Lukaku. Sarebbe davvero un 3×1 clamoroso per la Juve, che in questo modo metterebbe a segno l’operazione capolavoro dell’estate.