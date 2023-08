Juventus A-Juventus B, le formazioni ufficiali: Allegri sorprende tutti

Juve A-Juve B ecco chi scenderà in campo. L’Allianz Stadium è pronto ad accogliere la Juve in una delle ultime amichevoli della formazione di Allegri.

Juventus B, a stretto giro di posta l’Atalanta e poi sarà, finalmente, campionato. Non rimangono pertanto molti test a disposizione di Massimiliano Allegri prima che inizino le partite che contano davvero.

Il campionato è dietro l’angolo e la Juventus sembra assai lontana dall’essere una formazione completa in ogni reparto. Troppi ancora i punti interrogativi in una campagna acquisti-cessioni che va a rilento. Le complesse operazioni in uscita hanno ritardato quelle in entrata. Timothy Weah rappresenta l’unica novità all’interno del gruppo di Allegri, il quale dovrà fare di necessità virtù in attesa che i colpi previsti arrivino al più presto.

Il classico Juve A – Juve B è il penultimo test per il tecnico livornese per testare la formazione che, presumibilmente, debutterà ad Udine, per la prima di campionato, domenica 20 agosto, alle ore 20.45. Dopo il classico d’inizio stagione il programma bianconero pre-campionato si concluderà con la sfida contro l’Atalanta che si disputerà a Cesena sabato prossimo, alle ore 20.30.

Per tale motivo Allegri, a partire dalla sfida con la Juve B, manderà in campo gli undici che presumibilmente entreranno in campo all’esordio in campionato.

Juve A – Juve B ecco chi scenderà in campo

Le scelte di Allegri sono pertanto pressoché obbligate nella sfida che vedrà la Juventus opposta alla Next Gen di Brambilla arricchita da alcuni innesti provenienti dalla Primavera di Paolo Montero.

Nell’unici iniziale mancherà, ovviamente, Paul Pogba che prosegue il suo lento recupero. Il centrocampista francese salterà sicuramente la partita d’esordio in campionato e si spera di recuperarlo perlomeno dopo la sosta di campionato per gli impegni della nazionale di Roberto Mancini.

Dusan Vlahovic partirà dalla panchina ed Allegri valuterà se sarà il caso o meno di mandarlo in campo per una manciata di minuti. Inutile rischiare anche per via delle voci di mercato. Una ricaduta delle condizioni fisiche del centravanti serbo rappresenterebbero una doppia beffa per la Juventus.

Tra le poche buone notizie per Allegri vi è da segnalare il recupero, fondamentale in vista dell’inizio di stagione, di Adrien Rabiot. Il miglior giocatore in assoluto della passata stagione bianconera ha superato gli strascichi dell’infortunio rimediato in nazionale e sarà in campo fin al primo minuto contro la Juve B.

Questa le formazioni che scenderanno in campo alle 18.30:

JUVENTUS (3-5-2): Pinsoglio, De Winter, Bremer, Alex Sandro, Weah, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic.