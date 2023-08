Via libera da 30 milioni: dalla Juve all’Atletico, sta succedendo di tutto

Poche settimane dal gong di questa sessione estiva di trasferimenti, con la Juventus ancora impegnata alla ricerca di rinforzi.

Ne dovrà arrivare almeno uno per reparto per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. Che insieme alla sua squadra andrà a caccia di quello scudetto che ormai manca da un po’ di tempo nella bacheca del club. Bisognerà partire a razzo nel prossimo campionato di serie A per installarsi subito nelle prime posizioni.

Fino a fine mese poi ci sarà spazio per il calciomercato. La Juventus deve tenere d’occhio il bilancio ed è per questo motivo che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli prima di poter concludere gli acquisti deve riuscire a cedere quei giocatori che possono garantire un discreto tesoretto. La lista degli elementi che non farebbero comunque parte del progetto di Allegri è lunga. E dalla loro cessioni si possono ricavare delle somme decisamente importanti da reinvestire altrove.

Juventus, sorpasso Atletico: pronti 30 milioni per Amrabat

Il “problema” del dover seguire questa strategia sta nel fatto che comunque si potrebbe perdere tempo prezioso riguardo alcuni obiettivi. Con la concorrenza che non sta certo con le mani in mano e che per questo motivo potrebbe compiere dei sorpassi, scombussolando di fatto i piani della società bianconera.

Questo potrebbe accadere ad esempio riguardo il centrocampista della Fiorentina Amrabat, indicato come potenziale colpo della Juventus per la sua linea mediana. Calciatore che dà equilibrio, che conosce bene la serie A e che sarebbe un prezioso elemento per Max Allegri. Finito già nel mirino del Manchester United, ora ci sarebbe un altro top club europeo sulle sue tracce. Come riporta infatti “Tuttojuve” Diego Simeone stima Amrabat e lo vorrebbe per il suo Atletico Madrid. Già definita la somma da investire, 30 milioni di euro che potrebbero ingolosire la Fiorentina e far sì che la trattativa possa decollare in poco tempo.