Calciomercato Juventus, la fascia si rifà il trucco: indizio ufficiale

Calciomercato Juventus, la fascia si rifà il trucco. Un pezzo alla volta. La formazione bianconera ha ancora molto da chiedere al mercato.

Va bene la sostenibilità ma la Juventus è pur sempre la Juventus. Anche nei momenti decisamente più complicati, come quelli attuali, deve pensare ad allestire una squadra che possa competere dall’inizio alla fine per il titolo.

Per le note vicende extra-campo la prossima stagione non vedrà la Juventus protagonista in ambito internazionale. La UEFA si è preso un tempo lunghissimo per decidere ciò che in tanti già sapevano. Pertanto questa prevedibilissima decisione del massimo organo calcistico continentale non soltanto non ha sorpreso ma addirittura, senza gridarlo troppo in giro, ha fatto un gran piacere alla Juventus e ad Allegri che si sono affrancati dagli scomodi impegni della Conference League.

Al suo posto andrà la Fiorentina di Rocco Commisso il quale sicuramente non ringrazierà la società bianconera, ma perlomeno, per un po’ di tempo almeno, smetterà di attaccarla. In una stagione dove quindi gli impegni saranno soltanto all’interno dell’italici confini, occorre ancor di più mettere in campo una compagine in grado di lottare per lo scudetto. E’ ciò che ha in mente Cristiano Giuntoli. Dopo le uscite ecco le entrate.

Calciomercato Juventus la fascia si rifà il trucco

L’unico acquisto della Juventus in questa sessione di mercato è stato Timothy Weah, un rinforzo per la fascia. Sembra che Cristiano Giuntoli abbia voglia di rinforzarla ulteriormente. Con un altro Timothy.

Il profilo è stato indicato dal tecnico Allegri. Il tecnico livornese lo conosce bene ma, in realtà, si tratta di un giocatore cha l’Italia del calcio conosce bene per il suo passato, importante, con la maglia nerazzurra dell’Atalanta: Timothy Castagne, classe 1995, esterno del Leicester City e della nazionale belga. E alla fatidica domanda: quante possibilità ha la Juventus di far indossare la sua maglia all’ex Atalanta?

La risposta ce l’ha data direttamente GoldBet, il sito di scommesse sportive. Andiamo a scoprire a quanto è quotato il passaggio di Timothy Castagne alla Juventus entro il prossimo 1° settembre 2023, ovvero il giorno in cui chiuderà i battenti la sessione estiva di calciomercato. La quota è: 1.75. Quota decisamente bassa e che vuol dire che vi sono ottime possibilità di vedere il nazionale belga con la maglia della Juventus.

E magari insieme all’esterno potrebbe esserci un suo compagno di nazionale, di ruolo centravanti e che ha già giocato in Italia. Ma questo lo chiederemo un’altra volta a GoldBet.