Incanta nel precampionato ma dice addio alla Juventus: regalo ‘promozione’

In Serie A è lotta a due per il gioiello della Juventus ma una delle due squadre è in vantaggio nella trattativa

Il mercato della Juventus si sta muovendo ma principalmente per quanto riguarda le uscite. Negli ultimi giorni sono arrivate le cessioni di Denis Zakaria al Monaco e Nicolò Rovella e Luca Pellegrini alla Lazio.

Operazioni che la società aveva bisogno di portare a termine per fare cassa e sfoltire la rosa ma che potrebbero non essere le uniche. Nelle ultime ore è sempre più forte il pressing della Serie A per un altro gioiello bianconero. Si tratta di Kai Jorge, classe 2002 brasiliano. L’ex Santos è reduce da un brutto infortunio che lo ha costretto a stare lontano per numerosi mesi. Nel febbraio 2022 ha riportato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Nell’amichevole tra Juventus A e B proprio Kaio Jorge è tornato al gol, dimostrando di avere ancora tanto da dare e di avere la voglia di riscattare un’annata sfortunata. Adesso due neopromosse lo hanno messo nel mirino.

Juventus, Kaio Jorge conteso da due neopromosse: sfida tra Frosinone e Cagliari

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Kaio Jorge potrebbe essere il prossimo giocatore in uscita della Juventus.

In Serie A si sarebbe aperta una sfida tra neopromosse per l’attaccante brasiliano: sia Cagliari che Frosinone sarebbero sulle tracce del classe 2000 ma la squadra di Eusebio Di Francesco sembrerebbe in vantaggio nella trattativa col club bianconero. Il Cagliari deve rimediare all’infortunio di Gianluca Lapadula e cerca un profilo che possa garantire un certo numero di gol. La squadra di Claudio Ranieri non vuole mollare Kaio Jorge che è ritornato dopo il grave infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo. I ciociari al momento rimangono avanti nella trattativa e contano di chiudere l’operazione in tempi brevi. Dopo la partenza di Mulattieri, il Frosinone ha inserito profili giovani come Cuni ma un giocatore come l’ex Santos potrebbe completare il reparto, rendendo la squadra competitiva.