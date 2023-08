Calciomercato Juventus, Sky sgancia la bomba: Balogun al posto di Vlahovic

Calciomercato Juventus, il club sembra aver cambiato obiettivo: nel mirino ora c’è l’attaccante dell’Arsenal.

Domenica sera, a meno di novità dell’ultim’ora, Dusan Vlahovic dovrebbe cominciare dal 1′ ad Udine. Massimiliano Allegri sembra orientato a schierare il serbo in coppia con Federico Chiesa, l’altro gioiello bianconero cresciuto come lui nelle giovanili della Fiorentina.

Il tecnico si aspetta una prestazione importante da parte del nativo di Belgrado, chiamato ad archiviare una stagione sottotono che l’ha fatto finire nell’occhio del ciclone. Nonostante un anno e mezzo fa sia stato pagato circa 80 milioni, diventando uno degli investimenti più onerosi della storia della Signora, Vlahovic non ha convinto proprio tutti. La sua avventura torinese era partita col botto ma non l’ex viola si è perso strada facendo. Un po’ per quella maledetta pubalgia che lo tormenta ormai da un anno e che non gli ha permesso di trovare la giusta continuità. Soprattutto a livello realizzativo. La Juventus crede ancora in lui, questo è fuori da ogni dubbio. Non lo ritiene tuttavia incedibile, ripromettendosi che se fosse arrivata un’offerta importante si sarebbe seduta al tavolo per discuterla.

Calciomercato Juventus, il Chelsea va sullo statunitense e molla il serbo

Vlahovic ha diverse estimatrici in Inghilterra. Oltre all’Arsenal, già sulle sue tracce ai tempi della Fiorentina, ci sarebbe pure il Chelsea, alla ricerca di un attaccante.

Chelsea reportedly have an interest in Arsenal’s Folarin Balogun 🔵⬇ pic.twitter.com/SvbkvHMxeJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 18, 2023

Da settimana si parla di uno scambio tra i Blues e la Juventus tra il serbo e Romelu Lukaku, giocatore che piace molto ad Allegri. Al punto da sacrificare un elemento di sette anni più giovane e con ampi margini di miglioramento come l’ex Fiorentina. I londinesi, in ogni caso, starebbero valutando anche altri profili. Secondo Sky Sport News, cresce l’interesse per lo statunitense Folarin Balogun, di proprietà dell’Arsenal ed inseguito a lungo anche dall’Inter. Sarebbe lui il prescelto da parte della dirigenza del Chelsea: addio Vlahovic?