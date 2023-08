Il PSG nel palmares, la Juventus nel suo futuro: fumata bianca vicinissima

Il PSG nel palmares, Giuntoli ha praticamente chiuso per il mediano cresciuto a Parigi. Trovato l’accordo con il club tedesco.

Le operazioni in entrata della Juventus, quando mancano meno di due settimane alla fine della sessione estiva del calciomercato, sono solamente due. I bianconeri lo scorso luglio hanno acquistato Timoty Weah dal Lille per circa 12 milioni di euro: lo statunitense, finora, è l’unico vero rinforzo per Massimiliano Allegri.

L’altro volto nuovo è il giovane difensore uruguaiano Facundo Gonzalez, messosi in mostra nell’ultimo Mondiale Under-20 con la sua nazionale. Si tratta, tuttavia, di un acquisto in prospettiva. La Juventus infatti l’ha già ceduto in prestito: in questa stagione l’ex Valencia vestirà la maglia della Sampdoria di Andrea Pirlo, chiamata a riconquistare immediatamente la Serie A perduta lo scorso anno. I rumors sono tutti concordi sul fatto che entro la fine del mercato qualche altro colpo arriverà, nonostante Allegri si sia detto soddisfatto della rosa che ha a disposizione. In attesa di capire come si evolverà la trattativa – per il momento bloccata – con il Chelsea riguardo all’ipotetico scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, la Signora potrebbe tornare all’assalto di Domenico Berardi, obiettivo numero uno per l’attacco.

Sì, è vero, in questo frangente i rapporti con il Sassuolo sono ai minimi termini, dopo lo sfogo di Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde.

Siamo prossimi all’accordo tra Juventus e Borussia Dortmund per Kamara. Il ragazzo è cresciuto nel PSG e su di lui ci sono già gli occhi di mezza Europa. [@GiovaAlbanese – @juventibus ] — The King Ferrero 👑 (@accountparodia) August 22, 2023

Ufficialmente l’attaccante di origine calabrese è stato tolto dal mercato dopo che la Juve ha temporeggiato troppo. Ma se i bianconeri dovessero riuscire a chiudere altri colpi in uscita le cose potrebbero cambiare nuovamente, visto che gli emiliani hanno tutto l’interesse di accontentare un giocatore scontento. Nel frattempo arrivano conferme per quanto riguarda l’operazione Kamara. La Juventus, come ha svelato il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese durante la diretta Twitch di Juventibus, ha praticamente trovato l’accordo con il Borussia Dortmund per il giovane centrocampista classe ’04 cresciuto nel Psg. Anche questo, come quello di Gonzalez, è un affare in ottica futura.