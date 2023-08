Saluta la Juventus in ‘punta’ di piedi: chiamata ufficiale dalla Premier

Calciomercato Juventus, il suo nome comincia ad essere sempre più “centrale” nelle possibili operazioni in uscita. Ecco il nuovo interesse

Il suo nome continua a circolare con una certa insistenza per quella che potrebbe essere un’uscita dell’ultim’ora. Anche perché onestamente per lui lo spazio, con una sola competizione da giocare, potrebbe essere davvero poco.

Parliamo di Moise Kean, centravanti bianconero che come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi sarebbe entrato nel mirino del Siviglia. Questa volta però è di nuovo un club di Premier League, campionato che lui ha assaporato a chiedere delle informazioni per lui. Sì, secondo le informazioni riportate da goal.com, su di lui si starebbe muovendo il Fulham, alla ricerca di un attaccante. La Juventus Kean lo cederebbe anche ma servono almeno 20 milioni di euro e forse potrebbero anche non bastare. Di certo c’è che Giuntoli se ne vorrebbe liberare in maniera definitiva. Potrebbe andare bene anche il prestito, ma dovrà esserci l’obbligo di riscatto.