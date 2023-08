Juventus, effetto domino nefasto: sfuma l’obiettivo

Siamo nelle fasi più calde di questa sessione estiva di calciomercato con la Juventus che è ancora impegnata su più fronti.

Ci stiamo avvicinando sempre più alla fine del mese di agosto con i bianconeri che ancora sono a caccia di rinforzi. L’obiettivo è quello di riuscire a creare una squadra vincente non solo per questa stagione ma anche per gli anni a venire. Allegri dunque aspetta rinforzi in tutte le zone del campo.

Per il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli dunque ci sarà un lavoro da compiere fino all’ultimo giorno di questa finestra estiva di trasferimenti. Nella quale i bianconeri hanno si portato a casa qualche ottimo giocatore, ma i tifosi si aspettano ancora qualche colpo in questi ultimi giorni di agosto. Attenzione però anche alle cessioni che potrebbero verificarsi. Con le quali la società bianconera intende fare cassa ma alleggerire anche un monte ingaggi che negli ultimi anni è stato molto alto.

Juventus, Diarra si allontana: ecco perché

La mancata partecipazione alle coppe europee è un handicap sportivo per la Juve ma anche economico. Perché verranno meno degli importanti introiti. Ed è anche per questo motivo che il mercato bianconero va avanti a singhiozzo, con le cessioni che devono essere effettuate prima degli acquisti. Si può perdere tempo prezioso e di questo passo gli obiettivi possono svanire.

E’ il caso ad esempio del centrocampista centrale dello Strasburgo Diarra, accostato alla Juve nelle ultime settimane. Il calciatore potrebbe infatti essere un elemento chiave di un effetto domino nel campionato francese. Come spiega infatti Footmercato il Marsiglia aveva messo gli occhi su Diaby, mediano del Basilea. Nelle ultime ore però il Lens avrebbe compiuto il sorpasso per questo giocatore sull’OM. Che a questo punto potrebbe virare altrove le sue attenzioni, spostandole proprio su Diarra dello Strasburgo. Sembra allontanarsi dunque un futuro in Italia per lui.