La ‘puntata’ da Siviglia: Juventus avvisata, sta arrivando

È un sabato di campionato ma anche in casa Juventus questo weekend sarà incentrato sulle vicende di calciomercato.

Non sono state settimane semplici per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Che dal suo arrivo a Torino si è dovuto occupare soprattutto di cessioni prima di poter pensare ad eventuali acquisti. Si sta lavorando molto anche in questi ultimi giorni del mese di agosto, ad ogni modo, per riuscire ad allestire una squadra che possa essere sempre più competitiva.

Pochi ma buoni e tasselli che finora sono arrivati alla corte di Massimiliano Allegri. Ma mancano ancora alcuni giorni alla conclusione delle trattative e per questo motivo non sono da escludere altri movimenti in casa bianconera. I tifosi attendono con ansia qualche novità e nel frattempo si augurano che la loro squadra del cuore possa inanellare altri successi.

Juventus, per Soulè si fa avanti il Betis Siviglia

Come dicevamo nel frattempo il lavoro di Cristiano Giuntoli continuerà sul fronte delle cessioni. Perché alcune hanno sì garantito degli introiti economici non da poco, ma altri dovranno garantire spazio a giovani in cui la Juventus crede molto per il futuro. Soltanto accumulando minutaggio nelle gambe si può avere l’esperienza giusta per vestire il bianconero.

Per il futuro di #Soulé tempistica confermata: #Frosinone in netto vantaggio nella corsa al giocatore 🇦🇷, ma è arrivato ieri il sondaggio del #BetisSiviglia che lo ha chiesto in prestito alla #Juventus @calciomercatoit Agente in arrivo 🇮🇹, lavori in corso 🚧 https://t.co/fX3NLq61TC — Alessio Lento (@alessio_lento) August 26, 2023

Nei giorni scorsi il talentuoso Soulè sembrava essere ad un passo dal Frosinone. Nell’undici allenato da Eusebio Di Francesco l’argentino avrebbe senz’altro lo spazio che merita e un palcoscenico importante come la serie A sul quale esibirsi. Ma come ha spiegato su Twitter il giornalista di Calciomercato.it Alessio Lento ieri è arrivato il sondaggio del Betis Siviglia nei suoi riguardi. Gli spagnoli lo vorrebbero in prestito. Cambierà dunque la destinazione? L’agente è in arrivo, in ogni caso la decisione arriverà nei prossimi giorni.