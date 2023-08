Accordo con i nerazzurri: il guizzo della Juventus fa saltare l’affare

Accordo con i nerazzurri trovato: ma la Juventus è pronta al guizzo finale per chiudere in maniera positiva l’affare. Ecco quello che potrebbe succedere

La Juventus è alla ricerca in questi ultimi giorni di mercato soprattutto di un vice Weah. L’americano è arrivato in bianconero quest’estate e si è preso la corsia destra anche se, nelle prime due uscite, ha faticato per l’impatto con la massima serie. Non ha fatto male, anzi, ma rispetto a quello visto nella fase di preparazione è un altro giocatore.

Nel mirino dei bianconeri da un poco di tempo ci è finito Emil Holm dello Spezia che, però, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe trovato un accordo con l’Atalanta sulla base di 8milioni di euro. Questo ovviamente il club ligure, con il giocatore di problemi non ce ne sono da un poco di tempo. Una cifra che comunque la Juventus a quanto pare può tranquillamente superare. E allora ecco che Giuntoli starebbe preparando quello che è un vero e proprio assalto.

Accordo con i nerazzurri trovato, inserimento bianconero

A queste cifre la Juventus non ci sta a perdere un giocatore che ha già dimostrato di possedere delle qualità importanti che possono venire in aiuto di Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione. Allora il rilancio, magari arrivando a 10 milioni di euro, sarebbe pronto.

In questa ultima settimana di calciomercato il direttore dell’area sportiva bianconera è pronto al rilancio per far saltare l’affare e per chiuderlo ovviamente in maniera positiva per la propria squadra. Un rilancio che metterebbe a rischio il futuro di qualche elemento che al momento è nella rosa bianconera. Ma questo è un altro discorso, che verrà affrontato, nel caso, nelle ultimissime ore di questa sessione.