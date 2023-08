La Juventus non si fa prendere per il collo: via solo per 15 milioni

By

Manca sempre meno alla fine del calciomercato: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla Juventus. C’è una novità riguardo il mercato in uscita.

Giuntoli proverà a piazzare gli esuberi in queste ultime ore di calciomercato. Su alcuni di loro, come Bonucci, c’è l’intenzione di favorire la cessione. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la società è pronta a dare anche una buonuscita pur di liberarsi di loro. Su altri, invece, c’è la volontà di monetizzare e mettere a bilancio una plusvalenza. Ecco cosa sta succedendo e perché in questa fase si pensa soprattutto alle uscite piuttosto che alle entrate.

In queste ore sta andando in scena un braccio di ferro, fra Giuntoli e l’entourage del calciatore. Messo da parte, un po’ a sorpresa, da Max Allegri adesso il giocatore è pronto a salutare la Juventus nell’ultimo giorno di calciomercato. L’agente del ragazzo è a lavoro per sbloccare l’impasse e liberare anche a titolo “gratuito” il suo assistito, con un prestito con diritto di riscatto. Ferma opposizione della Juventus che ha già fatto sapere di voler incassare almeno 15 milioni di euro da questa operazione.

Calciomercato Juventus: aggiornamenti su Kostic

Kostic andrà via dalla Juventus? Ecco tutta la verità relativa all’esterno serbo, arrivato lo scorso anno dall’Eintracht Francoforte.

Kostic è diventato sacrificabile nel mercato low cost della Juventus, anche perché è finito all’ultimo posto delle gerarchie bianconene dopo Cambiaso e Iling Junior, l’esterno però non sarà ceduto a tutti i costi. Si muoverà solo con un’offerta da 15 milioni di euro, e a ieri ci sono stati solo sondaggi da parte di West Ham e Galatasaray.