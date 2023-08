“Cercheremo di accontentarlo”: svolta Juve, lo ‘cedono’ in diretta

Il calciomercato della Juventus sta per concludersi. Poche ore ancora e poi non ci sarà più tempo per trattative con altre squadre.

Venerdì molto intenso per i tifosi bianconeri e per tutti i semplici appassionati di calcio. Sta infatti per chiudersi la finestra dei trasferimenti estivi. Non tante risorse da mettere in campo per tutte le squadre, che in ogni caso hanno provato a rinforzare i loro organici per affrontare al meglio la stagione che è appena iniziata.

La Juventus non fa mistero di voler puntare alla conquista dello scudetto. Del resto senza alcun impegno europeo da affrontare Chiesa e compagni potranno concentrarsi sul campionato. In questa sessione estiva i bianconeri non hanno portato a casa grandi nomi, ma solo innesti mirati. Allegri punterà sui giovani, nel tentativo di riuscire ad aprire un nuovo ciclo vincente valorizzando i ragazzi già in rosa.

Juventus, il futuro di Amrabat è ancora un rebus. Lo conferma anche Commisso

Mercato ancora aperto, seppur per poco. Le trattative stanno per concludersi ufficialmente e in casa bianconera c’è ancora la necessità di qualche innesto. Un nome che è stato accostato molte volte alla Juve nel corso degli ultimi mesi è quello di Amrabat, centrocampista della Fiorentina. Di lui ha parlato il presidente viola Commisso a margine del match vittorioso dei viola contro il Rapid Vienna.

“United e Atletico Madrid? Ci sono anche altre squadre. Al momento non posso dirvi niente su di lui perché nemmeno io so cosa succederà domani. Se vorrà andare via cercheremo di accontentarlo, ma Amrabat ha ancora due anni di contratto con noi. Per cui se non arriverà l’offerta giusta potremmo anche tenerlo”. Un futuro insomma che è ancora tutto da decifrare, anche se manca davvero pochissimo al gong finale delle trattative. Ad ogni modo è molto complicato che il calciatore possa arrivare alla Juventus.