Oltre 100 milioni dall’Arabia: sospiro di sollievo Juve

Oltre 100 milioni dall’Arabia, nonostante il lungo corteggiamento il club inglese è riuscito a resistere all’assalto: anche la Juve può sorridere.

Il tempo è quasi scaduto. Quando manca a malapena un’ora alla fine della sessione estiva del mercato, dalla Continassa tutto continua a tacere.

In questi minuti concitati non c’è spazio né per uscite e né per entrate in casa Juventus: Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori hanno deciso evidentemente che la cosa più giusta fosse lasciare la rosa così com’era. Non si sono concretizzate le cessioni di Moise Kean e Filip Kostic, che continueranno dunque a vestire la maglia bianconera. Non è partito neppure Dusan Vlahovic: il serbo sarebbe dovuto finire al Chelsea nell’ambito di un ipotetico scambio con Romelu Lukaku, ma dopo una lunga trattativa non se n’è fatto nulla. Il centravanti belga è andato alla Roma, accettando la corte del club capitolino, allenato da una dei suoi tecnici preferiti, José Mourinho. Tutto è bene quel che finisce bene, è proprio il caso di dire. Non è andato da nessuna parte neppure Federico Chiesa, che la Juventus non riteneva incedibile. L’ex viola poteva fare le valigie nel caso in cui fosse arrivata un’offerta importante da parte del Liverpool, ma i Reds sono riusciti a trattenere Momo Salah.

Il fenomenale attaccante egiziano, in Inghilterra dal 2017, è stato molto vicino ad un club arabo, l’Al-Ittihad, che aveva messo sul piatto addirittura 15 milioni di euro.

🚨 EXCLUSIVE: Liverpool reject verbal bid worth more than £100m + substantial add-ons from Saudi Pro League to sign Mohamed Salah for Al Ittihad. Proposal made on amicable call to Mike Gordon last night. #LFC view as case closed, #SPL do not @TheAthleticFC https://t.co/lHbEJ3yLGZ — David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2023

Ma il Liverpool, che evidentemente considera il giocatore ancora centrale nel suo progetto, ha respinto qualsiasi proposta per il suo giocatore più rappresentativo. Salah continuerà a giocare ad Anfield Road. Lo confermano anche The Athletic ed uno dei suoi giornalisti di punta, David Ornstein. La tanto discussa proposta dell’Al-Ittihad quindi alla fine era arrivata davvero: il direttore sportivo dei Reds Mike Gordon l’ha però rispedita al mittente.