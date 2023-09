Assist al bacio per la Juventus: “Spero di essere ceduto”

Assist al bacio per la Juventus, dal ritiro della nazionale l’obiettivo bianconero ha parlato anche del suo futuro.

Domenica avrebbe voluto incantare la Signora con una delle sue magie e far venire qualche rimpianto a Cristiano Giuntoli, che nell’ultimo mese l’ha pedinato a lungo. C’ha provato ma non c’è riuscito. Complice l’ottima prestazione dei bianconeri di Massimiliano Allegri, che non hanno fatto altro che acuire la crisi della sua squadra, sconfitta per la terza volta di fila ed al momento ultima in classifica, ferma a quota zero punti.

Stiamo parlando di Tommaso Baldanzi, talento cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, secondo i principali rumors molto vicino alla Juventus nella sessione di calciomercato che si è appena conclusa. Sembrava che il classe 2003, messosi in mostra nella passata stagione, dovesse lasciare la Toscana. Ma alla fine gli azzurri hanno tenuto duro e sono riusciti a trattenerlo: almeno per un altro anno il gioiellino continuerò a vestire la maglia del club della cittadina della provincia di Firenze. A proposito, si era mossa anche la stessa Fiorentina, altra società che ha chiesto informazioni all’Empoli. Il presidente Corsi ed il direttore sportivo Accardi, tuttavia, neppure coi viola hanno voluto approfondire il discorso.

Assist al bacio per la Juventus, Baldanzi: “Spero di lasciare Empoli”

Baldanzi sarà uno dei protagonisti della nuova Under 21 di Carmine Nunziata, il tecnico che l’ha allenato in Under 20, raggiungendo la finale del Mondiale di categoria. Non a caso il fantasista azzurro è tra i convocati per le prossime sfide degli azzurrini.

Il giocatore dell’Empoli dal ritiro della nazionale ha parlato anche del suo futuro. “Questa per me rappresenta l’annata in cui mi devo consacrare anche se sarà difficile – ha detto – Ci tengo a giocare bene e raggiungere l’obiettivo di squadra. La partenza è stata negativa ma è ancora lunga la stagione. Io spero di essere il prossimo giocatore che esce da Empoli. Se farò bene il mio lavoro ci riuscirò”.