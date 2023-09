Ritorna Chiesa al centro del villaggio: ha convinto tutti

Ritorna Chiesa al centro del villaggio: un’estate passata in bilico tra Allegri e il contratto. Ma Federico ha convinto tutti

Un’estate passata in bilico, soprattutto per quelle continue voci di mercato che lo hanno visto protagonista. Ma Chiesa ci ha messo poco, nel momento in cui si è tornati in campo, a convincere tutti, anche i più scettici. Sì, la Chiesa è tornata al centro del villaggio.

Partiamo da quelle che sono state le voci che in alcuni giorni sono state davvero insistenti di un possibile addio. Per una quarantina di milioni di euro Giuntoli probabilmente ci avrebbe pensato ad una cessione, ma quell’offerta che molti aspettavano soprattutto dalla Premier League non è mai arrivata, fortunatamente. Il Liverpool si è tirato fuori nel momento in cui ha deciso di tenere Momo Salah (anche se il mercato arabo non è ancora chiuso quindi a gennaio potrebbe tornare all’attacco) e di altri interessi realmente concreti non ne sono arrivati. Due gol in tre partite il biglietto da visita, mica male. E posto da titolare con Vlahovic non più in discussione.

Ritorna Chiesa al centro del villaggio, il contratto

Con Allegri sembra essere tornato il sereno e quel feeling che serve per remare insieme verso la stessa direzione. E con Spalletti in nazionale, Federico, dovrebbe tornare a giocare largo nel 4-3-3 che l’ex Napoli sta disegnando per gli azzurri. Insomma, sta andando tutto per il verso giusto.

E poi all’orizzonte c’è anche quel rinnovo contrattuale che presto si dovrebbe discutere come vi abbiamo anticipato ieri. Un rinnovo di un accordo che scade ne 20025: quindi per evitare qualsiasi sorpresa sarebbe opportuno ritoccare. Magari anche con un adeguamento economico per incentivare una firma della quale, la Juventus, al momento ha bisogno. Vedremo.