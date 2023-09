‘Giuntolata’ in Bundesliga: la Juve lo prende cambiando la formula

Nonostante il campionato sia già iniziato ormai da tre giornate sono sempre le voci di calciomercato che tengono banco anche in casa Juventus.

Le trattative sono ufficialmente chiuse dallo scorso venerdì e per ora le rose delle squadre dunque sono al completo. Anche se c’è ancora l’opportunità di pescare qualche rinforzo nella lista degli svincolati. Opzione che ad ogni modo non pare riguardare la squadra di Massimiliano Allegri.

La Juventus nel corso dell’ultima sessione di calciomercato è stata impegnata soprattutto sul fronte delle cessioni. Necessarie per mettere a bilancio delle somme importanti e allo stesso tempo anche alleggerire il monte degli ingaggi. La volontà della società è chiarissima ed è quella di voler puntare sempre di più sulla linea verde. Già a partire dalla passata stagione stanno trovando sempre più posto in prima squadra i talenti della Next Gen. E pazienza se i tifosi avrebbero voluto qualche colpo a sorpresa.

Juventus, Kamara continua a rimanere nel mirino del diesse bianconero

Quel che pare scontato dire è che però la dirigenza si sta già muovendo in ottica futura. Da settimane il nome del giovane centrocampista Abdoulaye Kamara è sul taccuino di Giuntoli, che però non è riuscito a portarlo a Torino nel corso dell’estate.

Come ha scritto il quotidiano sportivo francese L’Equipe, il direttore sportivo del Borussia Dortmund – club proprietario del cartellino – Kehl avrebbe voluto concordare con i bianconeri una clausola di riacquisto dl centrocampista. La Juve invece insiste per un prestito con successivo obbligo di riscatto ad una cifra di quattro milioni di euro. L’impressione è che dell’affare se ne riparlerà in futuro, considerando il fatto che il calciatore francese (nato in Guinea) vorrà valutare il suo percorso di crescita. Se non troverà spazio con i tedeschi, più facile sarà il suo trasferimento in bianconero. Il suo contratto con i gialloneri scade nel 2025.