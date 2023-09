Una squadra intera ‘sul mercato’: alla Juve restano solo Chiesa e Vlahovic

By

Una squadra intera sul mercato: il commento del dirigente lascia davvero pochissimo spazio alle interpretazioni. Alla Juventus ne rimangono solamente due

La Juventus ha iniziato bene questa stagione, vincendo due partite in trasferta e pareggiando in casa contro il Bologna. La sensazione, senza partite da giocare nel mezzo della settimana, è che i bianconeri possano dire la propria fino alla fine del campionato. Ovviamente ci spera Allegri, che sa benissimo che ha da lavorare e anche molto, e ci sperano soprattutto i tifosi della Juventus. Che da due anni non sorridono.

Nel corso di queste annate senza nessun successo si è parlato, pure, di quello che è il ruolo del tecnico che è stato messo più volte sulla graticola. Ad un certo punto un suo allontanamento sembrava cosa fatta, poi è rimasto anche per via, secondo alcuni, di quel contratto economicamente importante che lo lega alla Vecchia Signora. Allegri ha diviso i tifosi: molti volevano che la società prendesse una decisione di allontanamento, altri invece vedevano in lui l’uomo giusto. A difendere un poco il tecnico, comunque, ci ha pensato l’ex dirigente Lo Monaco, che ha parlato a TVPLAY durante la consueta diretta Twitch. Ecco le sue parole.

Una squadra intera sul mercato, le parole di Lo Monaco

“Molti dicono di Allegri, ma il problemi sono le campagne acquisti non da Juventus degli ultimi 6-7 anni. È una squadra forte fisicamente, ma anonima. I giocatori di classe vera se levi Chiesa e Vlahovic se si riprende non ci sono.

Un pensiero netto quello di Lo Monaco, che centra forse quello che è stato il pensiero di Max alla fine della gara contro l’Empoli vista domenica scorsa. Certo, in squadra ci sono Rabiot, Danilo, Bremer, e Pogba, anche se quest’ultimo è stato praticamente fuori. Non saranno giocatori di classe, ma sono da Juventus, e su questo non ci piove.