Calciomercato Juve, l’incubo diventa realtà: vola in Arabia per 100 milioni

Nel prossimo weekend non ci saranno partite da disputare per la Juventus ed ecco che tornano prepotenti le voci di calciomercato.

La finestra di trasferimenti estiva si è chiusa ormai solamente da qualche giorno e i bianconeri a dire il vero non sono stati grandi protagonisti. Pochi i colpi messi a segno in entrata, con il direttore sportivo Giuntoli che si è occupato soprattutto dalle cessioni.

Trovare una sistemazione a quei giocatori che non rientravano nei piani tecnici dell’allenatore Massimiliano Allegri è stata una priorità per il club. Una mossa fondamentale per mettere a bilancio delle importanti risorse economiche e allo stesso tempo risparmiare sul monte ingaggi. La missione della Juventus sarà quella di riuscire a conquistare lo scudetto, ed è per questo motivo che non è da escludere che a gennaio possano arrivare dei volti nuovi. In attesa che arrivi gennaio, durante questa sosta dei campionati si è tornati a parlare di mercato.

Juventus, Boey in Arabia? Il difensore aperto al trasferimento

Ci sono dei calciatori che nel corso degli ultimi mesi sono stati più volte accostati ai bianconeri. Ma per la Juventus (non solo per lei però) è davvero molto complicato riuscire a duellare con formazioni che hanno a disposizione un budget infinito. Come ad esempio le squadre dell’Arabia Saudita, che hanno fatto il pieno di campioni per la Saudi League.

Uno degli obiettivi della Juventus per la fascia destra, Sacha Boey del Galatasaray, nonostante abbia solo 23 anni sembra essere tentato proprio da questa possibilità “Se andrei via con un’offerta di 100 milioni di euro dall’Arabia Saudita? Certo che lo farei. È importante pensare al futuro e offrire buone condizioni di vita alla famiglia. Hanno criticato Benzema a molto, ma come si farebbe a dire di no a un’offerta del genere? Bisogna essere realisti”.