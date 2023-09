Juventus a tutti i costi: niente Berardi, la nuova ala parla spagnolo

È sempre tempo di calciomercato in casa Juventus, anche se le trattative sono ormai ufficialmente chiuse dallo scorso venerdì.

La formazione bianconera ha iniziato la stagione come meglio non poteva, visto che ha collezionato sette punti in tre gare. Un buon bottino che fa ben sperare in vista del futuro, visto che la Juve non fa mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto.

Visto e considerato che non ci saranno impegni europei infrasettimanali, Chiesa e compagni potranno dedicarsi esclusivamente al campionato, con la missione principale di riportare il tricolore a Torino dopo diversi anni di astinenza. Mister Allegri dall’ultimo calciomercato avrebbe magari voluto qualche innesto in più in tutte le zone del campo, ma nel frattempo sta lanciando tanti talenti giovani in prima squadra. Con risultati che stanno dando senz’altro grandi soddisfazioni al tecnico livornese e anche alla società. Che ha sempre manifestato l’intenzione di puntare sulla linea verde.

Juventus, per Suso se ne riparla a gennaio

A gennaio però qualcosa potrebbe cambiare. Il nuovo anno del resto non è poi così lontano e a stagione iniziata spesso e volentieri si riescono a fare dei colpi interessanti senza spendere troppo. E un nome di quelli che sono circolati nelle ultime settimane potrebbe tornare a far breccia. Stiamo parlando dell’esterno spagnolo Suso.

Come riporta infatti “El Nacional” la Juventus aveva già di fatto trovato l’accordo per riportare lo spagnolo in Italia. Ma il Siviglia, nella persona del tecnico Mendilibar, ha fatto muro. Mettendo di fatto un veto alla sua cessione. L’affare ad ogni modo pare soltanto essere rinviato, visto che Suso a gennaio potrebbe fare pressione per partire. Con Allegri che nel 2024 dunque potrebbe avere un’arma in più nel suo attacco.