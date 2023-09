UEFA-Juventus, la quiete dopo la tempesta: ‘patto’ in diretta

Sono giorni di attesa per la Juventus, che ha tanti giocatori impegnati in giro per il mondo con la loro nazionale. Nel weekend c’è la sosta.

Non si possono certo definire rilassanti i giorni che attendono gli elementi della rosa bianconera, che non possono tirare il fiato anzi devono moltiplicare i loro impegni per le gare delle rispettive nazionali. Mister Allegri e il suo staff intanto ovviamente pensano alla prossima partita di campionato contro la Lazio.

Un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League quello che si giocherà allo Stadium. Dove Chiesa e compagni inseguiranno il primo successo casalingo di questa stagione. Il traguardo la Juventus se l’è posto. Riuscire a riportare lo scudetto a Torino regalando una grande gioia alla propria tifoseria. Oppure riuscire quantomeno a chiudere tra le prime quattro della graduatoria in modo da poter partecipare proprio alla prossima edizione della Champions.

Juventus, torna il sereno con la Uefa: le parole di Christillin

L’esclusione dalle competizioni europee è qualcosa che brucia molto per i bianconeri. Che in questa stagione non potranno esprimersi su nessun palcoscenico internazionale e per questo motivo devono ancora rinunciare agli introiti che questi tornei garantiscono. La sanzione dell’Uefa si esaurirà alla conclusione di questa stagione e ora il vento pare essere cambiato.

“Se è tornata la pace con la Juve? Assolutamente sì, i rapporti sono ottimi. Il presidente Ferrero è stato a Nyon e ha ricevuto grande stima da parte della Uefa. Quindi è tutto risolto” sono parole del membro della Uefa Evelina Christillin ai microfoni di TvPlay. Dopo gli ultimi anni un po’ burrascosi per l’adesione del club bianconero al progetto Superlega adesso che i vertici societari sono cambiati sembra essere dunque tornato il sereno riguardo i rapporti tra le parti.