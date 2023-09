Colpo scudetto Vlahovic: addio Juve a gennaio

Nonostante la sosta del campionato di serie A i tifosi della Juventus continuano ad essere ovviamente interessati alle sorti della loro squadra del cuore.

La formazione di Massimiliano Allegri ha iniziato bene questa stagione conquistando 7 punti nelle prime tre gare disputate. Un bottino che andrà migliorato nel prossimo weekend quando allo Stadium di Torino arriverà la Lazio allenata dall’ex Maurizio Sarri.

Le ambizioni della Juventus sono massime perché la squadra bianconera punta decisamente alla vittoria di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Nonostante un calciomercato che in entrata ha regalato poche soddisfazioni, il tecnico della Juve ha a disposizione una rosa decisamente forte e ambiziosa. Non sono da escludere novità anche nella sessione invernale dei trasferimenti ma più probabilmente il direttore sportivo Giuntoli avrà già iniziato a lavorare in vista della prossima estate. Quando dovrà continuare per forza di cose il percorso di rinnovamento della rosa già iniziato nelle scorse settimane.

Juventus, Arsenal pronto a fare un tentativo per Vlahovic

Attenzione però perché i gioielli della squadra di Allegri continuano a far gola agli altri top club europei. Finora la Juventus, proprio grazie alle altre cessioni effettuate, è riuscita a tenersi stretta calciatori come Vlahovic e Chiesa. Ma il calciomercato è sempre pieno di sorprese e gennaio è di fatto dietro l’angolo.

Proprio Dusan Vlahovic continua ad essere nei radar di diverse squadre. E come riportato da Tmw a gennaio non è da escludere che l’Arsenal possa fare un tentativo per portarlo a Londra. In Premier League tutte le squadre di alta classifica hanno a disposizione un budget molto alto e un calciatore del genere è chiaro che piace. Il serbo dal canto suo ha più volte detto di trovarsi bene a Torino. E nelle prime giornate è stato sempre tra i migliori, nonostante un rigore fallito. Anche se arrivasse un’offerta milionaria la Juventus potrebbe fare a meno di lui?