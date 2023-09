20 milioni di euro: la Juve lo prende al posto di Pogba

Calciomercato Juventus, occhi puntati sull’erede in mediana. Adesso la Juventus ha già un obiettivo preciso.

La Juventus sembra essere già proiettata verso il futuro, cercando una possibile sostituzione per il centrocampista Paul Pogba, e il nome che più attrae i dirigenti bianconeri è quello di Habib Diarra.

Il giovane centrocampista francese, classe 2004, attualmente in forza allo Strasburgo, rappresenta una delle promesse più interessanti del calcio francese e ha un valore di mercato stimato intorno ai 20 milioni di euro. La Vecchia Signora aveva già messo gli occhi su Diarra durante il mercato estivo, ma ora sembra che il suo interesse stia crescendo prepotentemente in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio.

Erede di Pogba scelto: piace Habib Diarra

Habib Diarra è un talento emergente che ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni impressionanti nel campionato francese. Dotato di notevoli abilità tecniche e una visione di gioco matura, il giovane centrocampista ha dimostrato di avere il potenziale per diventare una stella nel mondo del calcio. La Juventus, conscia di non poter più avere la presenza di Pogba, sta valutando seriamente la possibilità di portare Diarra a Torino per rinforzare il proprio centrocampo. La giovinezza e il talento del giocatore francese si adattano perfettamente alla filosofia della Juventus di investire in giovani promesse e farle crescere per il futuro.