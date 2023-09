Uno sguardo al presente e una porta aperta al futuro: firma UFFICIALE con la Juve

Ci stiamo avvicinando a grandi passi al prossimo match di campionato, che vedrà la Juventus affrontare in casa la Lazio.

Una sfida molto delicata che mette in palio dei punti preziosi per la zona Champions League. I biancocelesti, allenati dall’ex Maurizio Sarri, cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote alla formazione allenata da Massimiliano Allegri.

È stata una settimana un po’ particolare per la Juventus. Che soltanto in questi ultimi giorni si potrà allenare al completo, visti i rientri dei tanti giocatori che sono stati impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. La vicenda legata alla positività di Paul Pogba non dovrà distogliere la concentrazione dei bianconeri nei confronti di questo importante confronto. Anche nel corso degli ultimi giorni non sono mancate di certo le voci di calciomercato. Anche se i trasferimenti sono già chiusi le società stanno iniziando a pensare già alle mosse da pianificare per il futuro.

Juventus, rinnovato il contratto del giovane Vinarcik

In realtà la società bianconera agli anni che verranno ci sta pensando però da tempo e lo testimoniano anche gli acquisti messi a segno in estate per le altre formazioni juventine, dalla Next Gen alle squadre giovanili. Crescere i talenti in casa è una mission non da poco.

E nel frattempo è logico che la Juve punti a blindare i giocatori che hanno dato delle ottime indicazioni negli ultimi tempi. Uno di questi è il portiere classe 2005 Vinarcik della formazione Primavera. Pescato dal Kosice, il suo rendimento ha convinto la società a proporre un rinnovo fino al 2026. Accordo fatto, come reso noto dal sito ufficiale del club. L’esperienza di questo giovane estremo difensore dunque continuerà a maturare all’ombra della Mole.