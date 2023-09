La Juventus scarta Alex Sandro: l’erede arriva dall’Argentina

La Juventus lavora per trovare l’erede di Alex Sandro e pesca in Argentina: 10 milioni per il talento

Non solo il vuoto lasciato da Paul Pogba a centrocampo. I problemi della Juventus continuano a persistere soprattutto in difesa dove non c’è stato alcun intervento sul mercato.

L’unica novità è l’inserimento di Andrea Cambiaso, tornato dopo il prestito al Bologna nell’ultima stagione. Un’alternativa di valore a Filip Kostic sulla corsia di sinistra ma certamente ancora giovane e in fase di maturazione. La lacuna principale dei bianconeri sta nella linea difensiva dove le uniche garanzie sono Danilo e Gleison Bremer. Da quando è partito De Ligt non c’è stato alcun investimento per rimpiazzarlo. L’arrivo di Federico Gatti ha tappato un buco ma non ha risolto il problema e Alex Sandro sembra ormai sempre più in una fase di enorme calo fisiologico. Da braccetto di sinistra non sta trovando le sue migliori prestazioni e nel 3-5-2 di Allegri non ha più il passo per ricoprire tutta la fascia. Il brasiliano sembrava uno dei primi a dover lasciare Torino a fine stagione ma alla fine non ha seguito la migrazione di Cuadrado, Di Maria, Paredes e Bonucci. Proprio quest’ultimo ha lasciato un tassello decisamente importante in termini di presenza. La Juventus è a lavoro per trovare un nuovo giocatore da inserire per rinforzare la retroguardia e Cristiano Giuntoli avrebbe individuato un nuovo nome.

Juventus, occhi sul talento argentino Valentin Gomez

Il giocatore in questione è Diego Valentin Gomez, difensore centrale del Velez Sarsfield. Classe 2003 argentino, con passaporto spagnolo, è già un calciatore molto considerato in ambito internazionale.

Nonostante la giovane età, è già finito nelle grazie del Cholo Simeone che vorrebbe accoglierlo all’Atletico Madrid. Difensore mancino di 180 centimetri, Gomez è già un pilastro dell’Argentina U20 di Javier Mascherano con cui ha disputato il campionato sudamericano di categoria e il Mondiale U20, collezionando 4 presenze. Legato al Velez fino a giugno 2024, Valentin Gomez ha già tanti ammiratori tra cui proprio la Juventus che, come riportato da stopandgoal.net, starebbe valutando i margini per un’eventuale trattativa. Il club argentino al momento parte da una richiesta di 10 milioni di euro ma da qui a pochi mesi la cifra potrebbe aumentare. La Vecchia Signora vuole giocare d’anticipo per cercare di prelevarlo già a gennaio, così da aggirare la concorrenza in vista della prossima estate di calciomercato.