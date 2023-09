Spedito in tribuna: firma gratis per la Juventus

Nuove indiscrezioni che riguardano anche la Juventus: ecco l’annuncio sul difensore che rischia di finire fuori rosa.

Svolta inattesa e quasi improvvisa: ecco la decisione del club in merito al futuro del calciatore che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2024. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Senza il rinnovo potrebbe arrivare la decisione drastica da parte della società che sta valutando con estrema attenzione il destino del giocatore che a questo punto potrebbe restare in tribuna e non vedere mai il campo. La Juventus osserva interessata visto che in passato ha seguito da vicino il ragazzo, che è un centrale difensivo di grandi qualità.

Calciomercato: non rinnova il contratto, la società lo mette fuori rosa

Da settimane s’è parlato di una cessione in Inghilterra di Nico Elvedi. Ma il presunto trasferimento del difensore, dal Borussia Mönchengladbach al Wolverhampton non s’è concretizzato. Adesso il giocatore dovrà sciogliere i dubbi riguardo il suo futuro. Elvedi sarà reintegrato in rosa nonostante il suo contratto sia scadenza oppure resterà fuori rosa?

Nico Elvedi rischia di restare in tribuna dopo il suo mancato trasferimento estivo in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Kicker lo svizzero dovrebbe prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2024. Un modo, questo, per evitare un trasferimento a parametro zero la prossima estate che non consentirebbe al Borussia di incassare nessuna cifra. Ecco perché, se Elvedi decidesse di non prolungare la società potrebbe decidere di mandarlo in tribuna. Il club aveva comunicato che il calciatore svizzero sarebbe stato reintegrato in rosa solo in caso di prolungamento del contratto. Una decisione drastica, quella della società, che potrebbe servire da esempio anche per i futuri giocatori: è quindi scontato che Elvedi alla fine cederà alle pressioni rinnovando il suo contratto in scadenza. Un modo, questo, per non buttare la stagione e non rischiare il posto da titolare nella Svizzera che sarà impegnata ai prossimi Europei a cui il giocatore non vuole mancare. Nelle prossime settimane arriverà la comunicazione ufficiale in merito al futuro di Elvedi che a questo punto dovrà decidere se rinnovare o meno il suo contratto: la Juventus monitora da vicino la situazione con Giuntoli, nel caso, pronto ad intervenire per prenderlo a parametro zero.