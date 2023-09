Calciomercato Juventus, Giuntoli mette nel mirino il campione d’Europa

Calciomercato Juventus, in poco tempo sembra essere passato dalle stelle alle stalle: a gennaio potrebbe di nuovo cambiare aria.

Nel mondo del calcio la memoria è sempre molto corta. E basta davvero poco per passare dalle stelle alle stalle. Impossibile, insomma, campare di rendita: anche i campioni più amati sono stati messi in discussione in un determinato momento della loro carriera.

Sono passati solo due anni dal trionfo dell’Italia agli Europei 2020, giocati nel 2021 per via della pandemia. Una vittoria assolutamente inaspettata, che ha permesso alla nazionale azzurra di tornare sul tetto d’Europa dopo 53 anni dall’ultima volta. Nel giro di pochi mesi, però, tutto quell’entusiasmo è svanito nel nulla a causa della mancata qualificazione ai Mondiali qatarioti, andati in scena lo scorso autunno. Per la seconda volta consecutiva l’Italia non è riuscita a qualificarsi ad un campionato del mondo ed è stata costretta a guardare la rassegna iridata dalla tv. Ed è avvenuto che, molti di quelli che dopo l’Europeo venivano considerati alla stregua di eroi, dopo la figuraccia con la Macedonia del Nord sono finiti direttamente sul banco degli imputati.

Calciomercato Juventus, Jorginho tra Barcellona e Torino

Oltre all’ex commissario tecnico Mancini, uno dei più criticati è stato Jorginho. L’oriundo paga i due errori dal dischetto contro la Svizzera che, di fatto, ci hanno “condannati”.

Ma l’ex regista del Napoli, al di là delle vicissitudini con la maglia azzurra, è diventato un comprimario anche all’interno del suo club. Lo scorso inverno il Chelsea lo ha venduto all’Arsenal, che però l’ha utilizzato poco. E di certo nella parte biancorossa di Londra non è un titolare. I Gunners hanno deciso di tenerlo nell’ultima sessione di mercato ma è probabile che questi siano i suoi ultimi mesi londinesi. Secondo il portale TheHardTackle.com, tra le squadre maggiormente interessante a Jorginho ci sarebbero sia il Barcellona, da sempre estimatore dell’italo-brasiliano, sia la Juventus.