La Juventus accontenta subito Allegri: firma da 20 milioni

La Juventus ha scelto il centrocampista ideale per sostituire Pogba ma il prezzo di partenza è molto alto

In casa Juventus è già partita la caccia al nuovo Paul Pogba e la speranza della dirigenza è che possa sbloccarsi qualcosa magari già nella sessione invernale di gennaio.

Alla luce del caso di doping che ha coinvolto Pogba, la Juventus è ormai intenzionata a rescindere il contratto del francese. Una soluzione che da una parte alleggerirebbe notevolmente il monte ingaggi. L’ex Manchester United infatti percepisce circa 8 milioni più bonus all’anno e per la Juventus sarebbe un enorme risparmio. Dall’altra parte, però, la perdita di un giocatore come Pogba costringerebbe la società ad intervenire al più presto sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. I nomi nel mirino del club sono tanti, alcuni con prezzi decisamente fuori portata, altri piuttosto accessibili.

Juventus, l’Arsenal chiede 20 milioni per Thomas Partey

Uno dei nomi emersi di recente per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri è quello di Thomas Partey.

Il centrocampista dell’Arsenal sta trovando poco spazio negli ultimi tempi e la sua permanenza a Londra è a forte rischio. Mikel Arteta lo considera un elemento importante, alla luce della partenze di Xhaka. Se pur i Gunners abbiano investito su Jorginho e soprattutto su Declan Rice, il reparto non presenta una così elevata abbondanza. Da una parte quindi la presenza di Thomas fa comodo ad Arteta, dall’altro la sua partenza potrebbe essere plausibile. L’ex Atletico Madrid chiede maggiore spazio, quello che potrebbe garantirgli la Juventus. Il centrocampista ghanese fa parte di una lunga lista di nomi che la Vecchia Signora sta valutando e che comprende Habib Diarra, Khephren Thuram, Abdoulaye Kamara e non solo. Alcuni sono profili molto giovani e da valorizzare, Thomas Partey invece è già un giocatore esperto e che potrebbe garantire un rendimento alto nell’immediato. Come riportato da tuttojuve, però, l‘Arsenal chiede 20 milioni di euro per lasciare andare il calciatore africano, una cifra piuttosto alto per un giocatore di 30 anni e che non rispecchia l’idea della Juventus.