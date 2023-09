Il Napoli ha già prenotato il gioiellino: Juventus di sasso

La Juventus in controtempo per il gioiello della Serie A: il Napoli lo prenota per giugno

Come abbiamo già raccontato nei giorni precedenti, la dirigenza della Juventus si sta già muovendo per cercare di cogliere al meglio le occasioni di mercato in vista della finestra invernale e della prossima estiva.

Il club bianconero ha smesso di portare avanti quella politica dei grandi colpi alla Cristiano Ronaldo, ma sta attuando una strategia ben diversa volta ala sostenibilità. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno lavorato in questa direzione durante l’estate ed è quello che vogliono continuare a fare durante la sessione invernale. In questo senso la Juve sta sondando il terreno per diversi giocatori, molti dei quali ancora giovani e con una concorrenza non troppo elevata. Uno dei profili che più stuzzica la Juventus è ii trequartista italiano Tommaso Baldanzi, gioiellino dell’Empoli e della nazionale U21.

Juventus, testa a testa col Napoli per Baldanzi

La Vecchia Signora vuole portare avanti una politica finalizzata ai giovani, se possibile italiani. Un percorso iniziato già con i vari Fagioli, Miretti, Cambiaso ma anche con stranieri come Iling-Junior, Soulé, Barrenechea, Yildiz.

Da parte della Juventus c’è la volontà di costruire una rosa sempre più giovane e talentuosa ma che possa contare su 2-3 elementi di esperienza come adesso sono Danilo, Rabiot, Kostic e non solo. Tommaso Baldanzi è un profilo che piace molto ai bianconeri, soprattutto per le sue qualità tecniche. Il classe 2003 l’anno scorso ha vissuto la sua prima stagione in Serie A, collezionando 4 gol. Quest’anno deve ancora sbloccarsi, reduce ancora dalle scorie del Mondiale U20 perso in finale contro l’Uruguay. La Juventus, però, deve fare i conti con la presenza del Napoli che ha già chiesto informazioni sul calciatore, godendo di ottimi rapporti con l’Empoli, come sottolineato da ‘Napolicalciolive.com’. Lo dimostrano i calciatori che negli ultimi anni sono passati dal club toscano a quello partenopeo: da Di Lorenzo a Zielinski. Il Napoli ha prenotato Baldanzi con un accordo di massima per il calciatore. Una sorta di opzione per garantirsi il calciatore a fine stagione. Se pur sia presto per dare per certo il trasferimento del trequartista a Napoli, è evidente che la Juventus parta decisamente indietro e dovrà fare un miracolo per avere la meglio.