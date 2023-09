Juventus, si sogna in grande con le cessioni mancate

Sono sempre tante le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus anche in questo periodo dell’anno nel quale le trattative sono chiuse.

Ci vorrebbe il gennaio affinché riapra la finestra dei trasferimenti, ma nel frattempo non mancano di certo i rumors che coinvolgono la squadra bianconera. In estate si è pensato soprattutto alle cessioni necessarie per fare cassa. Ma è chiaro che è Giuntoli ora lavorerà anche a possibili rinforzi per il futuro.

Nel frattempo c’è da dire che l’attuale organico se la sta cavando benissimo, visti i risultati che ha conquistato in serie A in queste prime quattro giornate. Tre vittorie e un pareggio che fanno guardare al futuro con ottimismo. Considerata l’assenza dalle coppe europee l’obiettivo principale sarà quello di riuscire a portare a casa lo scudetto. Impresa comunque non semplice vista la folta concorrenza. Per questo motivo qualche volta nuovo a gennaio potrebbe decisamente servire a mister Allegri.

Juventus, Chiesa e Vlahovic ora sono intoccabili

Per adesso però l’allenatore può dirsi sicuramente molto soddisfatto del rendimento dei suoi. A breve un “rinforzo” ci sarà in difesa, visto che De Sciglio è sulla via del recupero e potrebbe essere presto a disposizione. Più che per gli acquisti però Allegri può essere felice per… le cessioni mancate.

In estate infatti si è parlato molto delle possibili cessioni di Chiesa e Vlahovic. Che avrebbero potuto fruttare almeno 130 milioni di euro al club. Ma Giuntoli è stato molto bravo a recuperare delle somme cedendo tutti quei giocatori che non rientravano nei piani di Allegri. E così alla fine Chiesa e Vlahovic sono rimasti. E proprio loro due stanno trascinando a suon di gol i bianconeri in campionato. Il loro valore sta aumentando e ora sembra davvero impossibile che il club si privi dei suoi due gioielli.