Bonucci-Juventus, la verità finale: “Non ha deciso Allegri”

Bonucci-Juventus, sappiamo tutti come sta andando a finire la storia tra il difensore e il club. Ma ecco che spunta la verità finale

Oltre 500 partite in bianconero. Un addio rumoroso. La causa. La storia d’amore tra Leonardo Bonucci e la Juventus sta finendo in questo modo: incredibile, pensando a quello che è stato negli anni passati.

La Juventus nel corso di queste settimane ha raccontato una cosa; Bonucci con l’intervista esclusiva concessa a SportMediaset un’altra. Di certo c’è una cosa: qualcuno mente. E vedremo quale sarà la puntata finale di questa soap opera così come rinominata da Allegri nella conferenza stampa prima della Lazio. Ad ogni modo, almeno stando a quello che a TVPLAY è stato raccontato da Paolo Bargiggia, la decisione finale sull’addio di Bonucci non è stata presa da Allegri.

Bonucci-Juventus, ha deciso Giuntoli

“Alla Juve sta bene così – riferendosi alla comunicazione dell’allenatore utilizzata per rispondere al suo ex calciatore – In questa situazione di impasse, con Allegri che non era più convinto di giocare con Bonucci. La vera decisione è stata di Giuntoli” ha detto il giornalista. Che poi ha spiegato ancora.

“Giuntoli è andato il 13 luglio con Manna a casa di Bonucci. E’ stato lui a prendere una decisione definitiva perché aveva capito che Allegri non gradiva lavorare con il difensore. Poi Bonucci ha attaccato più Allegri nell’intervista, ma secondo me aveva capito che era Giuntoli ad aver dato il colpo finale. Secondo me Giuntoli ha fatto bene, perché anche basta tirarsi dietro questo tipo di giocatori. Non è in grado di giocare titolare nella Juve. Io sto con la Juventus. Secondo me Bonucci si è ricoperto di ridicolo. Anzi, direi anche la moglie più del calciatore con quel post“.