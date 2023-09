Calciomercato Juventus, summit decisivo: Vlahovic fino al 2028

Calciomercato Juventus, è tutto cambiato nel giro di poche settimane: Giuntoli a breve incontrerà l’agente del serbo.

Come cambiano in fretta le cose nel mondo del calcio. Per farsi un’idea, basta guardare alla parabola di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, neppure due mesi fa, portava sulla schiena un cartello con su scritto “vendesi”.

La Juventus ha addirittura provato ad inserire il nativo di Belgrado, pagato circa 80 milioni nel gennaio 2022, in uno scambio che avrebbe dovuto portare Romelu Lukaku a vestire la maglia bianconera. Trattativa, quella con il Chelsea, che alla fine non è mai realmente decollata, con l’ex viola che alla fine è rimasto a Torino, mentre il belga è finito alla Roma. Le qualità di Lukaku, oggi alla corte di José Mourinho, sono indiscutibili. E probabilmente avrebbe fatto bene nell’impianto di gioco di Massimiliano Allegri. Ma anche gli stessi tifosi erano titubanti riguardo ad un’eventuale cessione – reputata frettolosa – di Vlahovic, giocatore di 7 anni più giovane rispetto a Lukaku e con ampi margini di miglioramento.

Calciomercato Juventus, quinquennale ed ingaggio spalmato per Vlahovic

Le prime giornate di Serie A, finora, ci hanno detto che la scelta di non cedere Vlahovic è stata più che mai azzeccata da parte della dirigenza e di Cristiano Giuntoli.

Il serbo sta facendo ricredere tutti: ha già timbrato quattro volte il cartellino, sbagliando pure un calcio di rigore contro l’Empoli. Sabato scorso contro la Lazio si è preso la scena insieme all’altro ex Fiorentina, Federico Chiesa, ricomponendo quella coppia che ogni tifoso bianconera attendeva con ansia di vedere all’opera ormai da un anno e mezzo. E che non ha potuto godersi solo a causa della sfortuna, visto che entrambi hanno avuto problemi fisici. Le cose cambiano in fretta, dicevamo. La Juve, infatti, si è accorta di non poter fare a meno di un giocatore come Vlahovic e a breve inizierà la trattativa con il suo agente per il rinnovo del contratto. Secondo il giornalista Nicolò Schira, i bianconeri puntano a prolungare il contratto fino al 2027 o al 2028 ristrutturandolo e spalmando l’ingaggio.