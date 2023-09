Berardi-Juventus a gennaio: arriva la comunicazione UFFICIALE

Il colpo Berardi è solo rinviato: è tutto pronto per la svolta che potrebbe arrivare a gennaio. C’è l’annuncio ufficiale sull’approdo alla Juventus del calciatore.

Ultimissime notizie di calciomercato relative a questo trasferimento. Già cercato nel corso della sessione estiva, il Sassuolo si oppose alla trattativa e bloccò l’affare relativo all’arrivo alla Juventus di Domenico Berardi. Nonostante la volontà del giocatore, che aveva aperto a questa ipotesi, la dirigenza neroverde negò quest’affare. Adesso, a sorpresa, le strade potrebbero riaprirsi: c’è l’annuncio su questa trattativa.

Per la Juventus è tornato in auge il nome di Domenico Berardi. Il calciatore, di proprietà del Sassuolo, è pronto a vivere una nuova sessione di calciomercato da protagonista. Per gennaio la trattativa potrebbe entrare nel vivo con Giuntoli pronto a regalare ad Allegri un nuovo colpo in avanti.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a TRC Modena s’è soffermato sull’affare di calciomercato che potrebbe andare in porto a gennaio con il trasferimento di Berardi alla Juventus: “Non posso escludere la sua cessione, magari arriveranno anche delle offerte più importanti anche se il Sassuolo non ha bisogno di cedere i propri giocatori migliori. Ritengo i bianconeri favoriti per lo Scudetto insieme all’Inter, hanno uno squadrone”.