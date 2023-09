Juventus-Lecce, UFFICIALE: l’arbitro della sfida. Un nuovo impegno attende la Juventus soltanto tre giorni dopo la cocente batosta di Reggio Emilia.

Non c’è tempo per piangere ripensando alla sconfitta di Reggio Emilia. Forse per la Juventus è meglio scendere immediatamente in campo per tentare di cancellare l’onta di una sconfitta dolorosa più che altro per la disastrosa maniera in cui è maturata.

Sabato pomeriggio al Mapei Stadium sembra essersi palesata nuovamente la spettrale Juventus della passata stagione. Una squadra che è sembrata in realtà non essere mai scesa in campo, tanto è stata svanita, distratta, quasi assente. E se poi a combinare i maggiori pasticci sono coloro che dovrebbero prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà, allora è proprio notte fonda. Esattamente come al Mapei Stadium.

Il Lecce di Roberto D’Aversa è il prossimo avversario della Juventus. Compagine che la formazione di Allegri dovrà prendere con le molle. I giallorossi pugliesi infatti hanno iniziato alla grande il campionato ed addirittura precedono di un punto in classifica i bianconeri. Allegri sta vagliando anche qualche possibile cambiamento dell’undici iniziale, forse più per scuotere un po’ lo spogliatoio che non per profonda convinzione.

Nel frattempo, in vista della sesta giornata di campionato, sono stati resi noti i nominativi degli arbitri.

Juventus-Lecce UFFICIALE: l’arbitro della sfida

L’appuntamento all’Allianz Stadium è per martedì 26 settembre alle ore 20.45. Una partita che improvvisamente è diventata di vitale importanza per la formazione bianconera. Ecco quindi che la designazione arbitrale era particolarmente attesa.

L’episodio di sabato scorso che ha scatenato l’ira dei tifosi della Juventus, che ha visto protagonista in negativo Domenico Berardi, oggetto del desiderio bianconero nell’ultimo mercato, reo di un fallo sul difensore brasiliano della Juventus, Bremer, non sanzionato con il cartellino rosso, non fa che rendere ulteriormente delicata la partita di martedì sera a Torino per la quale è stato designato l’arbitro Antonio Giua, della sezione di Olbia.

I suoi assistenti saranno Di Iorio e Cicconi, mentre il quarto uomo sarà Massa. Al Var vedremo Maresca e come AVAR Muto. I precedenti della Juventus con il fischietto sardo sono decisamente positivi per i bianconeri. Antonio Giua ha diretto la Juventus in tre occasioni che sono state contrassegnate da altrettante vittorie dei bianconeri. Le tre direzioni, poi, hanno avuto luogo tutte all’Allianz Stadium.

Massimiliano Allegri può iniziare a fare i doverosi scongiuri.