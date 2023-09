Scandalo UFFICIALE: non si presentano allo stadio

Scandalo UFFICIALE, durissima presa di posizione a pochi minuti dall’inizio della partita. Non ci sarà alcun rappresentante.

In Spagna c’è un club che da qualche mese è finito nella bufera. E la notizia arrivata nella giornata di ieri ha fatto da detonatore. Stiamo parlando del Barcellona, formalmente accusato di corruzione per il famigerato caso Negreira, che già lo scorso marzo aveva scosso il calcio spagnolo.

Nel mirino della magistratura inquirente ci sono i 7,3 milioni di euro che i blaugrana hanno versato per circa 17 anni all’ex vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri. Uno scandalo di proporzioni – potenzialmente – gigantesche che presto si arricchirà di altri capitoli. Il fatto che il Barcellona sia ufficialmente indagato ha generato un’ondata di indignazione, anche al di fuori dell’ambiente calcistico e sportivo. Per il momento non sono previsti arresti ma nel registro degli indagati ci sono finiti anche due ex presidenti, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu. Intanto, si registra una prima presa di posizione davvero clamorosa. È quella del Siviglia, che tra pochi minuti scenderà in campo allo stadio “Companys” per affrontare il Barça nell’anticipo dell’ottava giornata della Liga spagnola.

Scandalo UFFICIALE, caso Negreira: i dirigenti del Siviglia “disertano” la sfida con il Barça

Tramite un comunicato ufficiale il club andaluso ha annunciato che sul palco dello stadio che provvisoriamente ospita i blaugrana in attesa che finiscano i lavori di ristrutturazione al Camp Nou non ci sarà alcun loro rappresentante.

“Il Sevilla FC – si legge nella nota – a seguito delle ultime notizie e sviluppi del caso Negreira e della nuova accusa di presunta corruzione da parte dell’FC Barcelona e di alcuni dei suoi ex dirigenti, desidera comunicare, per rispetto degli avversari e dei nostri tifosi, che:

– Mostra la sua totale indignazione e il suo rifiuto delle pratiche messe in atto dagli ex dirigenti del FC Barcelona accusati del caso Negreira, pratiche che presumibilmente costituiscono un crimine per il Tribunale Investigativo Numero 1 di Barcellona, ​​secondo quanto pubblicato dai media .

– Respinge il comportamento tenuto dal club del Barça nei periodi in cui sarebbero stati commessi questi crimini.

-Per questo motivo, il Sevilla FC ha sospeso gli atti del protocollo per la partita di Liga di venerdì 29 settembre tra il Barça e il Sevilla FC e annuncia l’assenza della sua rappresentanza nel palco dello stadio Montjuic.

– Vuole mostrare il suo più profondo rispetto per i membri e gli abbonati del Barcellona, ​​così come per i suoi attuali dipendenti e dirigenti che lavorano quotidianamente all’FC Barcelona e che sono indirettamente coinvolti in questa causa.

-cDimostra il suo rispetto per la giustizia spagnola, la presunzione di innocenza e per le decisioni che potrebbero essere prese in qualsiasi senso nei tribunali competenti, così come nei corrispondenti organi sanzionatori.

– Spera che per il bene della competizione tutte le responsabilità nel caso Negreira vengano risolte secondo le ultime considerazioni del giudice.

– Confidare nel fatto che casi come quelli presumibilmente accaduti non si ripeteranno e che gli organi federativi competenti garantiranno, d’ora in poi, la pulizia di tutte le competizioni, nelle quali ha gareggiato anche il Sevilla FC nei periodi indagati contro il FC Barcelona”.