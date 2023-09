Penalizzazione e squalifica di un anno: UFFICIALE, classifica riscritta

Siamo pronti a vivere un altro weekend appassionante di calcio, con centinaia di partite in calendario nei vari tornei italiani.

Ovviamente i tifosi bianconeri si focalizzeranno sul prossimo impegno che attende la squadra di Allegri. Impegno non semplice, visto che si dovrà giocare contro l’Atalanta, una diretta rivale per la zona Champions League. Servirà una partita perfetta per riuscire a portare a casa l’intera posta in palio.

Non si gioca però solamente in serie A, ma anche nelle categorie inferiori. Sono tanti gli italiani che con grande passione, se non professionisti, scendono in campo con la speranza di emulare le gesta dei grandi campioni. I risultati che maturano però qualche volta sono ribaltati durante la settimana dalle decisioni dei vari giudici sportivi, sempre pronti a rilevare eventuali errori commessi sul piano burocratico e a sanzione eventuali episodi non sportivi.

Penalizzazione di un punto in Lombardia per l’Atletico Borgosatollo

C’è stato diverso lavoro da fare, come si legge su calciobresciano.it, per i giudici sportivi di quella parte della Lombardia. Che hanno preso delle decisioni importanti riguardanti alcune partite dei campionati dilettantistici.

E’ stato inflitto un punto di penalizzazione ad una squadra di Seconda Categoria, l’Atletico Borgosatollo. Tra le sanzioni che sono stati inflitte ci sono anche ben 10 giornate di squalifica che sono state inflitte ad un calciatore militante in Terza Categoria. Ben più pesante, vale a dire un anno, la squalifica rimediata per un anno da un allenatore delle formazioni Juniores.