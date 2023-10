“Occhi aperti”: il presidente Ferrero svela il mercato della Juventus

Arriva l’annuncio più atteso. E’ un periodo difficile quello che sta attraversando la Juve. Sarà anche per questo che la dirigenza ha incontrato dei tifosi particolari.

Tu chiamale se vuoi, emozioni. Quelle che solo il calcio, vissuto intensamente, è in grado di far vivere e trasmettere. E le emozioni si vivono sempre.

Basta soltanto veder spuntare dal sottopassaggio le maglie bianconere e l’emozione sale, come amava raccontare l’Avvocato Gianni Agnelli. Ma le emozioni legate alla propria passione calcistica hanno colori e sfumature diverse, a seconda del momento che la propria squadra del cuore sta attraversando. Per un decennio il cielo bianconero era più blu di quello reso celebre da Rino Gaetano, ora è decisamente più grigio e, per qualcuno meno ottimista, e meno juventino, tendente decisamente al nero.

Ma forse è soltanto un momento che passerà presto, almeno così si augurano i tifosi della Juventus. Il medesimo augurio dei tifosi che occupano gli scranni più importanti del Senato, ovvero i soci dello Juventus Club Parlamento del Senato che ieri hanno accolto calorosamente il presidente Gianluca Ferrero, Francesco Calvo e Cristiano Giuntoli. Un momento di condivisione di una passione che sta dando qualche batticuore di troppo.

Arriva l’annuncio più atteso

Le notizie riguardanti la Juventus, apparse sui media negli ultimi mesi, quasi mai annunciavano buone nuove. Anzi. Le vicende giudiziarie hanno rappresentato uno tsunami che ha avuto conseguenze devastanti, a partire dalle dimissioni dell’intero CDA bianconero.

Rivolgendosi ai tifosi bianconeri il presidente Ferrero ha spiegato come la Juventus abbia adottato una realpolitik: “necessaria in un sistema che non lascia spazio alla difesa e per non correre il rischio di trascinare troppo oltre situazioni che avrebbero influito sul rendimento in campo“, queste le sue parole riportate da calciomercato.com.

In chiusura del suo intervento il presidente della Juventus ha pronunciato la frase più attesa. “La Juventus tornerà ad essere la Juventus“. E già il prossimo venerdì si potrà parlare concretamente dell’immediato futuro della Juventus. Nel CDA, infatti, si affronterà anche il delicato tema dell’aumento di capitale. Il bilancio parla di una perdita di 115 milioni di euro, un passivo che si è dimezzato rispetto a quello della passata stagione.

Venendo però a mancare i fondi provenienti dalla partecipazione alle competizioni europee ecco che la proprietà sta valutando se sia il caso di sopperire a tale mancanza con un’immissione di nuova liquidità. Un passaggio fondamentale anche in vista della finestra di mercato di gennaio dove la Juventus potrebbe compiere qualche operazione, come ha tenuto a precisare Giuntoli: “Terremo gli occhi aperti“.