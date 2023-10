Sorriso Allegri, straordinari e lavoro in gruppo: ci sarà contro il Torino

Sorriso Allegri, straordinari e lavoro in gruppo. Il tecnico lo avrà a disposizione nel derby di sabato pomeriggio.

Sabato pomeriggio c’è il derby contro il Torino. E Massimiliano Allegri sa quanto è importante questa partita per la città. Ma questo ovviamente al tecnico livornese interessa poco, il sui pensiero è quello di prendersi tre punti per andare alla sosta, almeno, al terzo posto in classifica. E contro la formazione di Juric, che non avrà Buongiorno, non sarà comunque facile.

Buone notizie invece arrivano per Max, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport almeno un attaccante lo dovrebbe recuperare. Parliamo di Milik, che oggi è atteso con il gruppo dopo aver fatto gli straordinari anche nel giorno di riposo della squadra lavorando da solo in palestra per mettersi alle spalle il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori dalla gara contro l’Atalanta di domenica scorsa. Un recupero, quello del centravanti polacco, che si può tranquillamente dare per certo quindi. Un recupero assai importante per Allegri che contro la Dea ha dovuto mandare in campo il baby Yildiz – che ha impattato comunque bene – ma che ha perso chili e centimetri lì davanti costringendo la squadra ad abbassarsi troppo nell’ultima parte di gara per difendere il pareggio. Cosa che i critici hanno capito poco, c’è da dirlo, e che non hanno perso tempo a mettere sul banco degli imputati il tecnico.