Volano gli stracci con il Barcellona: la Juventus lo prende in saldo

Avanti tutta verso il derby. La Juventus è già proiettata verso il prossimo impegno di campionato contro il Torino di Juric.

Una partita da vivere intensamente. Ogni stracittadina che si rispetti sfugge ai pronostici e anche se il valore della rosa di Allegri è superiore a quella granata, è chiaro che saranno 90 minuti molto combattuti nei quali davvero tutto potrà succedere.

Portare a casa un successo sarebbe fondamentale per alimentare i sogni di alta classifica della Juventus, dopo che nell’ultimo turno i bianconeri non sono andati oltre il pareggio contro l’Atalanta. Se si vorrà lottare per lo scudetto, o almeno per le prime posizioni della graduatoria, bisogna cercare di evitare di perdere per strada punti preziosi. Ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League sarebbe fondamentale sia dal punto di vista sportivo che da quello economico, visti gli introiti che il torneo garantisce.

Juventus, Sergi Roberto può lasciare Barcellona già a gennaio

Non ci saranno presumibilmente tanti soldi da spendere in chiave mercato nel corso dei prossimi Giuntoli. A gennaio la Juve potrebbe però cogliere al volo eventuali occasioni che si presenteranno. Magari qualche affare low cost, anche se probabilmente si inizierà a guardare già alla prossima stagione.

Attenzione però al percorso che potrebbe fare Sergi Roberto. L’esperto calciatore del Barcellona non è più un titolare fisso per i blaugrana, che lo considerano una riserva di lusso vista anche la sua duttilità. “Sport” spiega che il suo futuro sarà lontano dalla città nella quale è cresciuto ed esploso, visto che è in scadenza di contratto. Anzi ipotizza che già nel prossimo gennaio possa cercare una nuova destinazione, una squadra in cui possa sentirsi importante. Un messaggio per chi vorrà prenderlo, Juventus compresa ovviamente.