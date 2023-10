Calciomercato Juventus, Klopp ha scelto: il figlio d’arte verso la Premier League

Calciomercato Juventus, l’allenatore del Liverpool ha le idee sempre più chiare: il club pronto a sborsare 40 milioni.

Missione compiuta. La Juventus, nonostante un’undici ampiamente rimaneggiato, privo di due titolarissimi come Chiesa e Vlahovic, si è aggiudicata la stracittadina con il Torino.

La difesa granata ha resistito per un tempo allo Stadium, approfittando di una Juve troppo timida e poco lucida a livello offensivo. Ma ad inizio ripresa Federico Gatti ha sbloccato il derby della Mole, riscattando così la brutta prestazione di qualche settimana fa a Reggio Emilia, quella dell’ormai famigerato autogol. A sigillare il risultato ci ha pensato Arek Milik, che come al solito si è fatto trovare pronto subentrando dalla panchina. Un successo importante, che consente alla Signora di ripartire, di risalire la china in classifica ed arrivare alla sosta per le nazionali con una certa serenità. Per la terza partita di fila, intanto, la retroguardia bianconera è rimasta inviolata. Numeri importanti, insomma.

Calciomercato Juventus, i Reds vogliono Khephren Thuram

Cristiano Giuntoli, dallo scorso luglio responsabile dell’area sportiva della Juventus, nelle prossime due settimane potrà così concentrarsi sul mercato di gennaio.

Bisognerà pensare al sostituto di Paul Pogba, che molto probabilmente andrà incontro ad una lunga squalifica per doping. Tra i calciatori che Giuntoli sta seguendo con grande attenzione c’è il figlio d’arte Khephren Thuram, fratello dell’attuale attaccante dell’Inter. Il classe 2001, nativo di Reggio Emilia – il padre, l’ex difensore bianconero Lilian, a quei tempi giocava in Italia – oggi veste la maglia del Nizza ed è appetito dai più importanti club europei. Juventus e Inter dovranno fare attenzione al Liverpool, che sembra aver messo gli occhi sul giocatore transalpino. Secondo Todofichajes.com, i Reds sono pronti a soddisfare le richieste del club rossonero, che vuole almeno 40 milioni per lasciar partire Thuram. Certo, molto dipenderà anche dalla posizione in classifica a fine stagione della squadra di Jurgen Klopp, che dopo un’annata deludente deve arrivare per forza tra le prime quattro.