50 milioni di euro: è sempre e solo Juventus-Inter

In Serie A è già partita l’asta per il gioiello della difesa: l’Inter è in prima fila con la Juventus ma occhio a Milan e Napoli

Il calciomercato continua a muoversi anche in questo periodo e già da gennaio potrebbero esserci nuovi assalti per uno dei gioielli dell’Atalanta.

Tra i giovani difensori di maggior spicco del campionato italiano c’è sicuramente Giorgio Scalvini. Il classe 2003 dell’Atalanta già nello scorso campionato si è dimostrato all’altezza di palcoscenici importanti e in questa stagione sta confermando di essere un giovane dalle prospettive luminosissime. Nel corso delle partite il suo status è aumentato, sia in Italia che in campo internazionale. Non a caso è suo il gol che ha aperto le marcature nell’ultima partita di Europa League contro lo Sporting. La crescita esponenziale con l’Atalanta gli è valsa anche un’alta considerazione con la nazionale maggiore. Il suo nome da diversi mesi è al centro del mercato e nell’ultima sessione estiva è stato al centro di vari discorsi di mercato, soprattutto per l’interesse di Juventus e Inter.

Juventus e Inter si contendono Scalvini: richiesta di 50 milioni

Scalvini ha un contratto con la Dea fino al 2027 e una valutazione di circa 50 milioni di euro. La Juventus continua a tenerlo in cima alla lista delle preferenze per rinforzare la difesa, soprattutto per regalare ad Allegri un giovane difensore da poter affiancare a Gleison Bremer.

Come sottolineato da fichajes.net, anche l’Inter è convinta di puntare su Scalvini, nonostante il recente investimento per Benjamin Pavard. La difesa nerazzurra sembra piuttosto profonda con Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Bisseck e lo stesso Pavard ma Inzaghi è alla ricerca di un giocatore che possa rappresentare anche un valore assoluto in prospettiva futura. L’età media della difesa nerazzurra è piuttosto alta e potrebbe essere necessario uno svecchiamento. In vista delle prossime sessioni di mercato si prevede una vera e propria asta per Giorgio Scalvini che potrebbe coinvolgere non solo Inter e Juve, ma anche Milan e Napoli. Il suo nome sarà in primissimo piano nel corso dei prossimi mesi.