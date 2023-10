Fiato sospeso Juventus, ci risiamo: Chiesa subito in Premier League

Per la Juventus in questo periodo è tempo di prepararsi alle sfide future ma anche di pianificare mosse.

Questo periodo di sosta serve a qualche giocatore della rosa per rifiatare dopo i primi impegni stagionali, ma va detto che tanti calciatori juventini sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Quindi Allegri dovrà ben capirne le condizioni al loro rientro, nella prossima settimana.

All’orizzonte c’è infatti una partita di quelle da cerchiare in rosso sul calendario, vale a dire quella con il Milan. Uno scontro diretto per le posizioni che contano che i bianconeri ovviamente vogliono portare a casa. Questa stagione sarà molto importante per la Juventus. Che sogna la conquista dello scudetto ma soprattutto deve arrivare tra le prime quattro della classifica per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. Torneo che è una vetrina importante per la squadra ma che garantisce anche degli introiti importanti per il bilancio.

Juventus, Santini: “Serviranno cessioni, occhio a Chiesa”

Soldi che al club servono anche per rinforzare la squadra per i prossimi anni. Fabio Santini, giornalista di 7Gold, ai microfoni di TvPlay.it ha parlato di quelle che potrebbero essere le prossime mosse del direttore sportivo Giuntoli per puntellare l’organico. In particolar modo si è parlato di innesti a centrocampo per la squadra di Allegri.

In effetti è proprio in quella zone del campo che pare esserci la maggiore necessità di trovare dei volti nuovi, anche in virtù della questione Pogba da risolvere. Santini però parla di una possibilità che potrebbe far tremare la tifoseria bianconera. “Per finanziare i colpi in entrata serviranno delle cessioni ed attenzione a Federico Chiesa. Lui continua a piacere ancora molto alle big inglesi” ha detto. Sarebbe davvero un peccato per la Juventus dover cedere uno dei suoi uomini migliori, più volte decisivo in questo primo scorcio della stagione.