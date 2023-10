Juventus-Milan, duello serrato anche sul mercato: il Diavolo sferra l’attacco

Juventus-Milan, i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza: potrebbero portarlo in Italia già a gennaio.

Come al solito non sono pochi i calciatori della Juventus convocati dalle rispettive nazionali. Tanti bianconeri in questi giorni sono sparsi in giro per il mondo, impegnati con le varie selezioni. Di questa lista non fa più parte Federico Chiesa, che non ha recuperato dall’infortunio ed oggi ha lasciato il ritiro di Coverciano, dove la nazionale azzurra di Luciano Spalletti sta preparando la sfida in programma domani sera contro Malta a Bari.

Chiesa è rientrato a Torino, mentre l’altro attaccante titolare della squadra di Massimiliano Allegri, Dusan Vlahovic, non ha mai lasciato il capoluogo piemontese. Avrebbe fatto comodo alla Serbia, impegnata domani in uno scontro cruciale con l’Ungheria, ma ha scelto di non partire per guarire dalla fastidiosa lombalgia che l’ha tenuto lontano dai campi da gioco nelle ultime due partite. Il centravanti serbo vuole fare di tutto per essere a disposizione del tecnico livornese nel big match di domenica prossima contro il Milan.

Juventus-Milan, pronti 5 milioni per Miranda

Un test importantissimo per una Juventus che ha dato dei segnali positivi nel derby con il Torino sabato scorso, tornando a vincere dopo lo scialbo 0-0 di Bergamo.

Rossoneri e bianconeri, tuttavia, nei prossimi mesi si scontreranno verosimilmente anche in sede di calciomercato per via di un’obiettivo in comune. Stiamo parlando di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 di proprietà del Betis. Un giocatore che la Juventus segue da un po’ di tempo e che reputa sia perfetto per andare a coprire una zona di campo che, di fatto, è quella che necessita di maggiori rinforzi. Fa gola anche al Milan, che invece ne ha bisogno per far rifiatare Theo Hernandez. Il contratto di Miranda scadrà la prossima estate e, secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, i rossoneri starebbero pensando di acquistarlo già a gennaio, visto che il Betis si accontenterà molto probabilmente di 5-6 milioni di euro.