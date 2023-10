Calciomercato Juve, accordo imminente: ritorno e firma fino al 2025

Colpo di scena in casa Juventus: si muove il calciomercato in vista di gennaio. Accordo imminente con il giovane talento, c’è l’intesa fino al 2025.

Si avvicina il ritorno del giocatore che potrà essere un’arma in più per l’allenatore che potrà sfruttare al meglio le sue potenzialità anche per il futuro. Le parti sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli anche se ad oggi c’è già un principio d’accordo sulla base di un nuovo contratto con scadenza fissata a giugno 2025. Un segnale chiaro, quella della Vecchia Signora, con il muovo management sportivo intenzionato a puntare su di lui in vista delle prossime sfide future.

C’è un nuovo aggiornamenti di calciomercato che riguarda il giovane talento. Una decisione, questa, presa di comune accordo fra i vari dirigenti che guidano l’area tecnica bianconera. Nelle ultime riunioni, la società ha dato l’ok per la firma del giocatore che si appresta a legarsi fino al 2025 al club bianconero. Una decisione netta, quella della società, che è pronta a scommettere sulle doti del ragazzo che ha mostrato un grande talento nel corso delle sue precedenti esperienze.

Calciomercato Juventus: accordo fino al 2025, c’è la firma

Giuntoli s’è convinto ed ha dato mandato ai suoi dirigenti di formalizzare questo affare di mercato che porterà alla firma del giocatore, pronto a legarsi alla Juventus fino al 2025. Una decisione sorprendente, quella della società, che ha preso questa decisione dopo aver valutato attentamente il ragazzo che ha mostrato sin da subito un grande talento.

Attualmente svincolato, i dirigenti sono pronti a formalizzare l’accordo per il ritorno alla Juventus del portiere Crespi. Intesa raggiunta fra le parti che, la prossima settimana, si incontreranno per mettere tutto nero su bianco. A riportare la notizia tmw, che ha rivelato tutti i dettagli riguardo questo accordo. Per la Juventus NextGen Crespi rappresenta un rinforzo di qualità: è un acquisto necessario a causa dell’infortunio del giovane Garofani. Attualmente, a difendere i pali, c’è il solo Daffara e Scaglia. Crespi, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese prima di passare al Crotone che quest’estate l’ha lasciato nel mercato degli svincolato. Lo scorso anno ha indossato la maglia della Juventus NextGen, per un breve periodo. Reduce da un infortunio, deve ancora recuperare la condizione migliore e recuperare da un problema alla spalla. Nonostante ciò, la dirigenza ha accolto la richiesta di mister Brambilla che ha chiesto alla società di ingaggiare e portare alla Juventus Crespi che è pronto a firmare un contratto fino al 2025.