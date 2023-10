C’è sempre lo zampino del “Cholo”: sfida alla Juve per l’ex Napoli

C’è sempre lo zampino del “Cholo”, il tecnico dell’Atletico Madrid è pronto a fare concorrenza ai bianconeri.

In un colpo solo la Juventus si è ritrovata senza Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Il francese è al momento sospeso per doping e presto dovrebbe essere colpito da una lunga squalifica. Per quanto riguarda invece il giovane centrocampista, coinvolto nello scandalo scommesse, lo stop sarà di 7 mesi: l’ufficialità è arrivata ieri dopo il patteggiamento con la Procura federale. Un’altra tegola per Massimiliano Allegri.

La coperta, adesso, è sempre più corta a centrocampo. Motivo per cui il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è già attivato in vista della prossima sessione di mercato, quella di gennaio. La Juventus è sulle tracce di un centrocampista che possa colmare il vuoto lasciato da Pogba e Fagioli. Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un interesse per il danese del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg, poco utilizzato dal nuovo tecnico degli Spurs Ange Postecoglou. Esiste però un problema Coppa d’Africa: a gennaio, infatti, l’allenatore del club londinese dovrà fare a meno di due titolari come Bissouma e Sarr e a quel punto la Hojbjerg andrebbe momentaneamente a rimpiazzare i due nazionali.

C’è sempre lo zampino del “Cholo”, anche l’Atletico su Fabian Ruiz

Hojbjerg non è ovviamente l’unico nella lista di Giuntoli, che potrebbe dirigersi anche verso la Francia e più precisamente verso la capitale.

Nel Psg, infatti, gioca da oltre un anno Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli che il direttore sportivo bianconero conosce molto bene. Lo spagnolo ex Betis, stando a quanto riporta El Gol Digital, sarebbe stato “scaricato” dal suo connazionale Luis Enrique, da quest’estate tecnico dei parigini. Sulle sue tracce, tuttavia, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, pronto a fare concorrenza alla Juventus. Dalla Spagna sono certi che il Psg potrebbe lasciarlo partire per una cifra che si aggira intorno ai 25-30 milioni.