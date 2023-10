Calciomercato Juventus, bomba DAZN: sì al ritorno

Calciomercato Juventus, bomba di Dazn: sì al ritorno nel prossimo mese di gennaio. Ci sono già stati degli incontri tra le parti

A gennaio ci potrebbe essere un ritorno clamoroso in casa Juventus. Un nome che già nei giorni scorsi era uscito fuori e che adesso, visti i problemi che ci sono in rosa, potrebbe anche tornare utile alla causa di Massimiliano Allegri.

Secondo Dazn infatti l’entourage di Federico Bernardeschi ha fatto capire a chiare lettere che il giocatore sarebbe ben felice di rientrare in Italia nella prossima sessione di mercato. Ovviamente non si parla di un’operazione a titolo definitivo ma in prestito. E probabilmente anche Allegri sarebbe ben contento di riaverlo a disposizione alla Continassa visto che il livornese ha sempre dato fiducia all’ex Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi divide

Il nome però non scalda in nessun modo i tifosi. O, per meglio dire, sono in numero maggiore quei supporters bianconeri che non sono convinti per nulla di quella che potrebbe essere un’operazione di mercato low-cost e per di più anche temporanea. Visto quello che sta succedendo però dentro la Vecchia Signora, Bernardeschi, oggettivamente, se nelle migliori condizioni fisiche, potrebbe anche tornare utile alla causa.

Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, di fatto l’estero offensivo ha già detto di sì alla Vecchia Signora. Quindi sarebbe anche un’operazione assai semplice da portare a compimento.