Ora c’è anche l’ufficialità! La Juventus blinda Gatti: cifre e durata del contratto

Ora c’è anche l’ufficialità: il club bianconero ha deciso di dare fiducia al difensore ex Frosinone. Ecco la nota della società.

Umiltà ed abnegazione. Fa riferimento a queste due caratteristiche, la Juventus, nella nota ufficiale pubblicata qualche minuto fa ed attraverso la quale il club bianconero ha annunciato un nuovo rinnovo. Stavolta si tratta di Federico Gatti, difensore centrale classe 1998 acquistato nel gennaio 2022 dal Frosinone.

Un attestato di stima importante per un giocatore che è approdato in massima serie dopo una lunga trafila nelle categorie inferiori. Sì, la sua storia assomiglia ad una vera e propria “favola”, se consideriamo che il nativo di Rivoli si è affacciato al professionismo solamente nel 2020, quando venne arruolato nella Pro Patria. La tappa più importante della sua carriera è certamente quella ciociara. Con la maglia giallazzurra sulle spalle Gatti ha conquistato tutti, fino ad attirare l’attenzione della Signora. Che, due anni fa, non ci ha pensato due volte ed ha chiuso l’affare – 7,5 milioni di euro più bonus – con il club della famiglia Stirpe, lasciando il giocatore in Ciociaria per altri sei mesi.

Ora c’è anche l’ufficialità: Gatti firma fino al 2028

Gatti in poco tempo è riuscito a farsi apprezzare dai tifosi bianconeri ma soprattutto da Max Allegri, che gli ha dato fiducia sin da subito.

Federico Gatti rinnova fino al 2028 🤝 Avanti insieme, Fede! 🤍🖤 🔗 https://t.co/AGcdFP7sEd pic.twitter.com/nLxjNEKmWL — JuventusFC (@juventusfc) October 25, 2023

Ed ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, segnando anche gol importanti. L’ultimo l’ha realizzato nel derby con il Torino, cancellando così la clamorosa autorete nel match di Sassuolo di qualche settimana prima.

“Siamo felici di annunciare che Federico Gatti ha rinnovato il contratto che lo lega alla Juventus – si legge nel comunicato della società – fino al 30 giugno 2028. Fede, acquistato a gennaio 2022, è entrato nella squadra l’estate successiva, e subito ha saputo conquistare tutti. La sua cifre principali sono l’abnegazione e l’umiltà: passo dopo passo, Gatti è diventato un giocatore che già ora – dopo poco più un anno – è fondamentale per la squadra in campo e per il gruppo fuori dal campo.

“La sua voglia di migliorarsi è continua, così come continui sono i suoi progressi – prosegue la nota – basti pensare alle sue ultime prove in campo, coronate con il gol nel derby prima e con una grande partita a San Siro poi.

“E non sono certo due casi: i gol di Gatti in bianconero sono tre, e da quando gioca nella Juventus, nessun difensore centrale italiano di squadre presenti nelle due stagioni in serie A ha segnato di più, considerando tutte le competizioni. Quanto al valore difensivo, nello stesso periodo nessun difensore bianconero è stato saltato in dribbling in media meno volte di lui (0.26 a partita, 9 dribbling subiti su 34 gare). E allora godiamoci la bella notizia da cui siamo partiti: Federico Gatti è bianconero fino al 2028!”